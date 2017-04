 IWF-Tagung: Der ewige Streit um Griechenland

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Christine Lagarde und Wolfgang Schäuble bei der IWF-Tagung Diskussionen um Griechenland-Hilfen. (Foto: dpa)

WashingtonWolfgang Schäuble und Christine Lagarde haben ein fast schon freundschaftliches Verhältnis. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) steckt dem deutschen Finanzminister auf internationalen Konferenzen öfters mal ein Stück Schokolade zu. Schäuble wiederum lobt immer wieder das „vertrauensvolle Verhältnis“ zur IWF-Chefin.

Auf der Frühjahrstagung in Washington war von diesem guten Verhältnis allerdings wenig zu sehen. Schäuble war sichtlich genervt von Lagarde. Auffällig häufig betonte er, man müsse nicht jede Untersuchung aus dem IWF so ernst nehmen. Er werde „nie akzeptieren, dass der IWF die beste Expertise hat, was die Konstruktion europäischer Institutionen und Entscheidungsfindungen angeht“, sagte Schäuble. „Das hat er offensichtlich nicht.“

Schäubles Verärgerung hat nicht nur mit der Kritik des IWF am hohen deutschen Leistungsbilanzüberschuss zu tun, sondern auch viel mit Griechenland. Vor fast genau sieben Jahren beantragte Griechenland sein erstes Rettungsprogramm. Beim ersten und zweiten Rettungsprogramm war der IWF mit an Bord. Beim seit nun fast zwei Jahre laufenden dritten Programm hält sich der IWF bislang allerdings raus – zum Leidwesen Schäubles. Denn dessen CDU-Bundestagsfraktion pocht auf eine Beteiligung des Fonds. Der IWF ist für sie ein Garant für harte Sparauflagen. Ohne eine IWF-Beteiligung will die Union keine neuen Griechenland-Hilfen im Bundestag freigeben.

Deshalb droht schon bald ein neuer Griechenland-Showdown. Im Juli muss Athen Schulden zurückzahlen. Bis dahin braucht das Land frische Milliarden aus dem Rettungsprogramm, sonst wäre es pleite.

Zwar bestätigte IWF-Europachef Poul Thomsen auf der Frühjahrstagung, eine Einigung sei auf Arbeitsebene in greifbare Nähe gerückt. Doch das gilt bislang nur für die Reformauflagen. Bei den anderen entscheidenden Fragen – Schuldenerleichterungen und Höhe des griechischen Haushaltsüberschusses - liegen der IWF und Europa weiter auseinander, wie sich auf der Frühjahrstagung gezeigt hat.

So besteht Schäuble auf harte Haushaltsziele für Griechenland. Bis zu zehn Jahre soll das Land einen hohen Haushaltsüberschuss ohne Zinszahlungen von 3,5 Prozent erreichen. Der IWF hält das für unrealistisch.