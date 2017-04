Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Harte Verhandlungen erwartet

Auch wenn die Griechen im vergangenen Jahr einen unerwartet hohen Primärüberschuss von 3,9 Prozent erzielt haben: Dauerhaft sei ein solcher Sparaufwand keinem Land der Welt zuzumuten, heißt es beim Währungsfonds. Für Griechenland sei es besser, einen deutlich geringeren Überschuss anzuvisieren als die 3,5 Prozent und das freiwerdende Geld für Investitionen und Sozialreformen zu nutzen.

Noch weiter auseinander liegen die Kreditgeber bei der Frage nach Schuldenerleichterungen. Thomsen mahnte, eine weitere Stundung der Hilfsdarlehen sei dringend erforderlich. Bevor der IWF in den nächsten Wochen eine Entscheidung treffe, brauche er konkrete Zusagen der Euro-Partner, wie Griechenlands Schuldenstand nach Auslaufen des Programms reduziert werden könne. „Spezifizität“, nennt Thomsen das. Und die Zusagen müssten über das hinausgehen, was man bislang vereinbart habe.

Schäuble hingegen beharrt auf seiner Auffassung, wonach die bisherigen Absichtserklärungen ausreichten, dass die Europäer weitere Schuldenerleichterungen in Zukunft in Erwägung ziehen. Die Bundesregierung fürchtet, Schuldenerleichterungen für Griechenland könnten im Bundestagswahlkampf bei vielen Wählern schlecht ankommen.

Bis Juli muss nun ein Kompromiss her. Denkbar wäre etwa, die Formulierung „wenn nötig“ zu streichen, die beide Seiten in einem früheren Papier zu möglichen Schuldenvereinbarungen getroffen haben, heißt es in Gläubigerkreisen. Dass die Bundesregierung sich darauf festlegt, scheint aber unwahrscheinlich.

Ein anderer Weg wäre, verschiedene Optionen zu Schuldenerleichterungen aufzuzeigen und zu betonen, einige davon nach Auslaufen des Programms zu nutzen. Hier wäre wiederum die Frage, ob das dem IWF ausreicht. In deutschen Regierungskreisen stellt man sich auf harte Verhandlungen bis zur letzten Minute ein. „Es wird sicher wieder eine lange Verhandlungsnacht geben.“