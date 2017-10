 Jacob Rees-Mogg: Der Star aus den hinteren Reihen

Jacob Rees-Mogg Der konservative Parlamentarier verkörpert mit seinen altmodisch geschnittenen Anzügen, seiner runden Brille und dem unüberhörbaren Akzent der britischen Oberschicht die konservativen Werte des alten britischen Adels. (Foto: Reuters)

Manchester„Er ist der Star hier“, sagt eine Frau mittleren Alters andächtig, als Jacob Rees-Mogg den prächtigen Hauptsaal der viktorianischen Stadthalle von Manchester betritt. Während die britische Premierministerin Theresa May auf dem Parteitag der britischen Konservativen in der nordenglischen Stadt mit versteinerter Miene an Passanten, Parteimitgliedern und Fotografen vorbei zu ihrem nächsten Auftritt eilt, wird ihr Parteikollege Rees-Mogg mit Applaus und Standing Ovations begrüßt. Reporter bedrängen den konservativen Politiker mit dem jungenhaften Gesicht, Fans bitten um Selfies und in dem Rathaussaal haben sich hunderte Briten Schulter an Schulter auf unbequeme Klappstühle gequetscht, um Rees-Mogg persönlich zu erleben. Einige Briten werden vor den Türen abgewiesen – zu viele wollten den Auftritt des 48-Jährigen miterleben.

Der Abgeordnete für den wohlhabenden Bezirk Nord-Ost Somerset im Südwesten Großbritanniens steht derzeit so stark im Scheinwerferlicht wie kaum ein anderer britischer Politiker. Rees-Mogg, der noch nie ein Ministeramt ausübte und als so genannter „Hinterbänkler“ im Parlament keine herausragende Stellung innehat, ist in den vergangenen Wochen zu einem Kandidaten für das Amt des Premierministers avanciert. Bei einer Umfrage unter Mitgliedern der konservativen Partei schaffte es Rees-Mogg bei der Frage nach dem besten Nachfolger für Premierministerin May zuletzt auf den dritten Platz, hinter Außenminister Boris Johnson und der Option „Andere“.



Dabei verkörpert Rees-Mogg mit seinen altmodisch geschnittenen Anzügen, seiner runden Brille und dem unüberhörbaren Akzent der britischen Oberschicht wie kaum ein anderer die konservativen Werte des alten britischen Adels. Der sechsfache Vater – sein jüngster Sohn wurde im Juli geboren und auf den Namen Sixtus Dominic Boniface Christopher Rees-Mogg getauft – macht aus seiner altmodischen Einstellung keinen Hehl: „Ich gebe niemals vor, ein moderner Mann zu sein“, erklärte er kürzlich in einem Interview. Er habe auch noch nie eine Windel gewechselt. „Die Nanny“, die auch ihn schon großgezogen hatte und sich nun um seinen Nachwuchs kümmert, „würde das wohl auch nicht gutheißen“. Die Dame, die seit über 50 Jahren für die Familie arbeitet, muss im Übrigen auch nicht nur Windeln wechseln, wie man sich in Manchester erzählt: Zu Anfang der politischen Karriere ihres Zöglings war sie für ihn von Haus zu Haus gezogen, um Wahlkampf für ihn zu machen. Nach anfänglichen Fehlschlägen mit Erfolg: Seit 2010 sitzt Rees-Mogg im Parlament.

Dort sprach sich der Katholik mit seiner geschliffenen Ausdrucksweise gegen gleichgeschlechtliche Ehen und Abtreibungen aus, gegen Klimaschutz und strenge Auflagen für die Wirtschaft. Auch gegen die Europäische Union kämpfte er. Trotz seiner erzkonservativen Ansichten finden sich unter seinen Anhängern auch junge Konservative. Einige riefen eine Online-Bewegung namens „Moggmentum“ ins Leben und feiern ihn als „die Verkörperung der traditionellen britischen Werte“. Dabei dürften viele über den ersten Tweet gerätselt haben, den Rees-Mogg kürzlich in die Welt sandte - auf lateinisch.