 Jagd auf Illegale: US-Farmen gehen die Arbeiter aus

San FranciscoDie Nachrichten häufen sich mittlerweile. Da ist der mexikanische Familienvater, seit über 20 Jahren in den USA, der in Los Angeles von Grenzschutz-Polizisten vor den Augen seiner weinenden Tochter verhaftet wird, die er gerade am Schultor abgeliefert hat. Da ist die Frau, die gegen ihren gewalttätigen Partner einen Gerichtsbeschluss erwirken wollte und ihn auch bekam. Doch noch im Gericht wird sie unter den Augen einer konsternierten Richterin verhaftet, weil sie illegal im Land war. Profiteur ist der Partner, dem jetzt viel Ärger erspart bleibt.

Auch die Geschichte der Trump-Wählerin macht im Netz die Runde, deren Ehemann nach 16 Jahren jetzt kurzfristig ausgewiesen wird. Das sind zwar alles Einzelschicksale, doch mittlerweile spürt die erste Industriesparte in den USA die Folgen der restriktiven Abschiebepolitik unter Donald Trump: die Landwirtschaft. Die US-Bürger werden sie wohl mit steigenden Lebensmittelpreisen bezahlen müssen.

Fünf Apfelpflücker sind laut der New Yorker Business-Seite „Crain’s“ die jüngsten Opfer: Sie waren in ihrem Wagen in Albion unterwegs zur Arbeit, als sie von Beamten der Polizei- und Zollbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) angehalten und verhaftet wurden. Keiner der illegalen Arbeiter hatte ein Vorstrafenregister, sie gehörten also nicht zur Zielgruppe der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Politik, „Drogenhändler und Kriminelle“ zuerst auszuweisen. Zuvor waren schon Aktivisten der Immigrantenszene, die andere Einwanderer über ihre Rechte informieren, verhaftet worden. Ihr einziges Vergehen: die illegale Einreise.

Die Situation in den USA spitzt sich zu. Viele Arbeiter trauen sich nicht mehr aus dem Haus, die Arbeit bleibt liegen. „Crain’s“ zitiert eine Studie von Farm Credit East, einem Landwirtschaftsfinanzierer. 1080 Farmen im Bundesstaat New York seien „sehr verwundbar“, wenn alle illegalen Arbeiter ausgewiesen würden. Im Klartext: Sie könnten Konkurs anmelden. Der Umsatz dürfte um 1,37 Milliarden Dollar fallen, insgesamt stünden 21.000 landwirtschaftliche Arbeitsplätze und 23.000 in Zulieferindustrien auf dem Spiel, darunter die von vielen US-Bürgern. Am Ende müssten vielleicht sogar mehr Lebensmittel importiert werden, unter Umständen aus Mexiko.

„Statt sich auf Leute zu konzentrieren, die eine Gefahr für Menschen und Land darstellen, zielt die Trump-Regierung auf alle und auch auf die, die auf Milchfarmen aushelfen und die ländliche Wirtschaft über Wasser halten“, kritisiert Bernie Sanders, unterlegener Präsidentschaftsbewerber der Demokraten, das Vorgehen.

Doch Trump braucht Erfolge. Sein Einreisebann für muslimisch dominierte Länder ist vor Gericht zweimal gescheitert. Die groß angekündigte Abschaffung der Gesundheitsreform Obamacare und die Einführung eines abgespeckten Trumpcare-Pakets gingen spektakulär im Sperrfeuer des von den Republikanern beherrschten Kongresses unter. Eine Blamage sondergleichen. Nun muss Trump Härte zeigen und elf Millionen illegale Einwanderer sind da eine Chance, seiner Wählerschaft zu zeigen, dass er seine Versprechen doch einhält. Die Ausweisung dieser Menschen war ein weiteres Kernthema seines Wahlkampfs.