 Japan: Abe als Ministerpräsident wiedergewählt

Shinzo Abe Der im Amt bestätigte Ministerpräsident hat bereits sein Kabinett ernannt. (Foto: Reuters)

TokioShinzo Abe ist im japanischen Parlament als Ministerpräsident wiedergewählt worden. Er erhielt am Mittwoch im Unterhaus 312 der 465 Stimmen. Im Anschluss ernannte er wie erwartet dieselben Minister, die bereits vor der Neuwahl in ihren Ämtern dem Kabinett angehört hatten. Sie wurden noch am Mittwoch auf einer Zeremonie offiziell vereidigt.

Abes Liberaldemokratische Partei hatte die vorgezogenen Parlamentswahlen am 22. Oktober klar gewonnen und gemeinsam mit ihrem Juniorpartner die Zweidrittelmehrheit im Unterhaus behauptet. Der 63-Jährige hatte das Unterhaus Ende September aufgelöst und damit den Urnengang erzwungen. Mit dem Wahlsieg steigen Abes Chancen, im Herbst 2018 als Chef seiner Partei wiedergewählt zu werden. Er ist seit Dezember 2012 Ministerpräsident.