Der Schuldnerturm wackelt

Doch damit nicht genug: Dieses Jahr drückte die Bank von Japan die Zinsen zunächst ins Minus. Nun ist sie sogar dazu übergegangen, nicht mehr nur den Leitzins vorzugeben, sondern die gesamte Zinskurve zu kontrollieren.

So hält sie derzeit die Zinsen für kurzfristige JGBs im Minus und die für zehnjährige Anleihen bei null Prozent, um die Staatsfinanzen zu stabilisieren. Gleichzeitig erlaubt sie, dass die Zinsen für längerfristige Anleihen im Plus bleiben. So können Banken und Lebensversicherer noch ein wenig Geld mit ihrem JGB-Besitz verdienen.

Allerdings wachsen in Japan die Zweifel, ob die Regierung mit diesem Kurs wie geplant den Haushalt sanieren kann. Derzeit lautet das amtliche Ziel, bis 2020 die Ausgaben ohne Schuldendienst durch Einnahmen aus Steuern und anderen Transfers zu decken. Danach soll mit einem Abbau des Schuldenbergs begonnen werden.

Nur hat Ministerpräsident Abe getreu seiner Wachstumsphilosophie eine für 2015 geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer von acht auf zehn Prozent auf 2019 verschoben. Gleichzeitig scheue Abe kontinuierlich davor zurück, schmerzhafte Reformen in der Wirtschaft und den Sozialkassen durchzuführen, mahnt die Wirtschaftszeitung Nikkei.

Auch die Unternehmensverbände fordern glaubhafte Fortschritte bei der Sanierung des Staatshaushalts wie der Sozialkassen. Denn sie beobachten, wie Verbraucher und Firmen aus Sorge um die Zukunft mehr sparen. Besonders die steigenden Ausgaben für Renten und Krankenversicherung bergen Sprengkraft. Denn Japan ist nicht nur in der Geldpolitik Pionier, sondern auch bei der Alterung der Einwohner. Da das Land weitgehend auf Einwanderung verzichtet, schrumpft die Bevölkerung bereits seit einigen Jahren.

Der neue Staatshaushalt dürfte die Ängste nicht besänftigen. Einige Annahmen seien unrealistisch, kritisiert Tobias Harris, Japan-Experte des amerikanischen Sicherheitsberaters Teneo Intelligence. So rechnet die Regierung mit einem realen Wachstum von 1,5 Prozent. Doch die Ökonomen erwarten laut einer Erhebung des Japan Center for Economic Research im Schnitt nur ein Prozent.