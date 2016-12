Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kreditbewerter halten Japan noch die Treue

Noch stärker klaffen die Prognosen beim nominalen Wachstum auseinander, das wichtiger für die Bemessung von Steuereinnahmen und Schulden ist. Die Regierung geht von einem nominalen Wachstum von 2,5 Prozent aus, die Ökonomen von 1,4 Prozent. Denn die Volkswirte erwarten eine weit geringere Inflation als Regierung und Notenbank.

Und ob die Steuereinnahmen wie erwartet sprudeln und die Zinsen wirklich sinken werden, muss sich noch zeigen. Harris erwartet daher für 2017 wie dieses Jahr Nachtragshaushalte. Am Donnerstag segnete die Regierung bereits das dritte zusätzliche Ausgabenpaket im Jahr 2016 ab.

Für Harris zeigt der Haushalt damit, dass der Balanceakt immer schwieriger wird. Es falle der Regierung nicht nur schwer, die Ausgaben wirklich wachstumsfreundlich zu erhöhen, sondern auch zu sparen. Dieses Dilemma spiegelt sich auch in den Analysen der Kreditbewerter wider.

Fitch beispielsweise hatte Japans Kreditwürdigkeit im April auf A abgewertet. Denn in den Augen der Experten reichten die „strukturellen fiskalischen Maßnahmen“, sprich Ausgabensenkungen oder deutlich höhere Steuereinnahmen, nicht aus. Darüber hinaus merkten sie an, dass auch Japans Nettoverschuldung die höchste der OECD sei und die Verbindlichkeiten nach Irland am schnellsten wachsen würden. Und die Lage hat sich seitdem nicht gebessert.

Moody’s allerdings klang im November etwas versöhnlicher. „Japans hohes Schuldenniveau bleibt erschwinglich“, urteilten die Kreditbewerter. Japans Bonität bewerten sie mit A1. Als Gründe nannten die Experten die wachsenden Ersparnisse von Unternehmen und Bürgern, steigende Leistungsbilanzüberschüsse, niedrige Zinsen sowie starke Wirtschaft und Institutionen.

Gleichzeitig warnte Moody’s, dass Japan seine Wachstumsziele sowie seinen Haushaltssanierungsplan verfehlen könnte. Das Urteil: Die wichtigste Herausforderung sei, die Schulden nachhaltig zu stabilisieren. Und dies hinge davon ab, dass Japans Wirtschaft wachse, während gleichzeitig die Preise steigen und die Zinsen für den Schuldendienst stabil bleiben müssten. Allen Entwarnungen zum Trotz wird es daher zunehmend spannend, wie lange Japans Regierung eine ernsthafte Sanierung des Staatshaushalts noch hinausschieben kann.