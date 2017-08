Lügen und Gefälligkeiten kratzen an Abes Beliebtheit

Auch auf anderen Posten finden sich hochrangige und respektierte Politiker wieder, so dass alle fünf großen politischen Flügel der Partei durch Spitzenkräfte im Kabinett vertreten sind.

Itsunori Onodera wird Verteidigungsminister, ein Posten, der voriges Wochenende durch den Rücktritt von Abes zweiter Gesinnungsgenossin Tomomi Inada freigeworden war. Diverse Skandale zwangen die Politikerin mit freundschaftlichen Beziehungen zu japanischen Rechtsextremen zum Rücktritt.

Und mit Toshimitsu Motegi ernennt Abe einen Politiker zum Minister für Wirtschafts- und Haushaltsplanung, der mit seiner wachstumsorientierten Einstellung wenigstens den Anschein von Reformpolitik am Leben halten kann. Bisher dürften die Abenomics daher offiziell weitergehen, aber womöglich mit einem noch langsameren Tempo. Denn ohne hohe Popularität fehlt Abe politisches Kapital, um unbequeme Reformen durchzusetzen.

Ob Abe allerdings mit dem neuen Team seine Popularität wieder erhöhen kann, ist noch offen. Denn japanische Wähler nehmen zwei Dinge besonders übel, erklärt der Abe-Kritiker Koichi Nakano, Politologe an der Sophia-Universität: Gefälligkeiten für politische Freunde und Lügen. Und beides hat Abe gemacht.

Den ersten Schlag erhielt seine Glaubwürdigkeit durch einen umstritten günstigen Landverkauf an einen ultranationalistischen Kindergarten, bei dem Abes Frau Akie Ehrenvorsitzende war. Die Behörden hatten dem Kindergarten ein Grundstück weit unter Marktwert verkauft. Doch offen ist, ob dies auf Druck von Abes Entourage geschah oder dank vorauseilenden Gehorsams der zuständigen Beamten.

Abe jedenfalls streitet jede persönliche Verbindung ab. Aber der inzwischen inhaftierte Chef des Kindergartenvereins, Yasunori Kagoike, hat behauptet, Abe persönlich habe ihm Geld gespendet. Schon dieser Skandal könnte mit weiteren Enthüllungen Abe schaden.

Direkter ist Abes Verwicklung in den zweiten Skandal um die Veterinärsschule des Schulunternehmens Kake Gakuen. Das Institut wird von Kotaro Kake geleitet, der in den 1970er Jahren zusammen mit Abe in den USA studiert hat. Abe streitet zwar ab, dass er persönlich falsch gehandelt habe. Außerdem schwärzten seine Anhänger die ersten Whistleblower im Skandal an.

Aber nach anfänglichem Leugnen fand das Erziehungsministerium interne Dokumente, nach denen Abe eine schnelle Genehmigung der Veterinärsschule gewünscht haben soll. „Ich wäre nicht überrascht, wenn Abe bis Ende des Jahres sein Amt verliert", meint Politikwissenschaftler Nakano daher.