Was tun mit USA und Nordkorea?

Nur sprechen sich die Bürger in Umfragen noch immer gegen jegliche Revision besonders des Artikels 9 aus, der Japan den Besitz von Angriffspotenzial verbietet. Selbst Abes Idee, die Existenz der Selbstverteidigungskräfte als Militär in den Artikel hinzuzufügen, scheint wenig aussichtsreich. Sollte Abe dieses Thema vorantreiben, drohen emotionale Diskussionen die Parlamentsarbeit zu lähmen. Es ist bezeichnend, dass er bereits von seinem Ziel zurückgerudert ist, bis 2020 die Verfassung zu ändern.

Auch ohne Verfassungsrevision ist seine Tagesordnung mit harten Brocken gespickt. Finanzpolitisch muss er die Mehrwertsteuererhöhung durchsetzen, gegen die Oppositionsparteien jeder Couleur im Wahlkampf Sturm gelaufen sind. Das wird schon viel Zeit und Energie erfordern. Eine wirkliche Haushaltssanierung mit einem knallharten Sparprogramm wird es mit Abe nicht geben, wenn die Vergangenheit Wegweiser für die Zukunft ist.

Außerdem muss er außen- und vor allem sicherheitspolitisch zusehen, das Verhältnis zu den USA zu schonen und die Krise in Korea zu beruhigen. Bisher hat Abe sehr viel Geschick dabei bewiesen, US-Präsident Donald Trump und dessen Attacken auf Japan als Exportschmarotzer und Währungsmanipulator zu managen.

Die Handelsdiskussionen führt auf japanischen Vorschlag Vizepräsident Mike Pence, in dessen Heimatstaat die Japaner Großinvestoren sind. So hoffen die Japaner, die bilateralen Ansprüche der USA zu kontrollieren, während das Land global weiterhin nach multilateralen Abkommen sucht. Und wenn Trump Anfang November zum Auftakt seiner Asienreise nach Japan kommen wird, treffen sich zwei Golf-Freunde. Aber die Lage bleibt brisant.

Noch gefährlicher schwelt allerdings die Korea-Krise. Das Risiko eines Kriegs sei von fünf auf 20 bis 25 Prozent gestiegen, urteilte jüngst der ehemalige australische Ministerpräsident Kevin Rudd, der derzeit das Politikinstitut der Asia Society leitet. Und Japan als Angriffsbasis der USA und damit Angriffsziel nordkoreanischer Raketen muss versuchen, zwar Druck auf Nordkorea aufzubauen, aber gleichzeitig die Streithähne von ihrem bisherigen Konfrontationskurs abzubringen.

Abe, der wahrscheinlich so oft wie kein anderer Regierungschef mit Trump telefoniert, ist dazu in der besten Position, wenigstens was die US-Seite betrifft. Am Montag versprach er seinen Wählern zudem, mit Trump auch über Nordkorea zu sprechen. Bei einem derartigen Programm bleibt kaum Raum für große neue Reforminitiativen. Aber angesichts der Herausforderungen wäre es auch schon eine Leistung, sowohl wirtschafts- wie auch finanz- und außenpolitisch den Status Quo zu wahren.