Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Jared Kushner Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump und einer von dessen engsten Beratern, ist geschäftlich eng verbunden mit der Milliardärsfamilie Steinmetz in Israel. (Foto: AP)

Die Familie von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump und einem seiner engsten Vertrauten, unterhält intensive Geschäftsbeziehungen zu einer der reichsten Familien Israels. In Immobilienfirmen, die den Kushners gehören, zählt die Familie Steinmetz laut Recherchen der Nachrichtenagentur Bloomberg zu den größten Investoren. Die Geschäftsbeziehungen, die spätestens im Jahre 2012 begannen, sollen rund 15 gemeinsame Immobilienbesitze an besten Lagen in Manhattan umfassen. Ihr Wert wird auf mehr als 150 Millionen Dollar geschätzt.

Trump hatte seinen Schwiegersohn Jared Kushner ursprünglich als Nahostberater im Weißen Haus eingesetzt. Inzwischen hat diese Aufgabe zwar Jason Greenblatt übernommen, Trumps ehemaliger Rechtsanwalt, der Mitte März in der Region unterwegs war, um in Trumps Auftrag Wege zum Frieden zu suchen. Kushner bleibt aber im Trump-Team einflussreich. Die Beziehungen zu China, zu Mexiko und zu Kanada gehören zu den Gebieten, wo sein Rat gefragt ist, zudem die amerikanische Militärstrategie im Irak. Auch soll er sich um Innovationen sowie um effizientere Abläufe bürokratischer Prozesse kümmern.

Die Geschäftsbeziehung zwischen den Familien Kushner und Steinmetz wird über die israelische Firma Gaia Investment Corp. hergestellt, die der Familie Steinmetz gehört. Ein Sprecher der Familie Kushner betonte gegenüber der „New York Times“ indessen, dass Raz Steinmetz „der einzige Steinmetz“ sei, mit denen die Kushners Geschäfte abwickle. Damit will Kushners Sprecher ausschließen, dass Trumps Schwiegersohn mit Beny Steinmetz geschäftliche Verbindungen habe. Gegen Beny Steinmetz, der Onkel von Raz, läuft eine polizeiliche Untersuchung: Er soll in Guinea Minister bestochen haben, um lukrative Schürfrechte zu erhalten. Auch in den USA wird gegen Beny Steinmetz ermittelt.

Das sind Trumps Kommunikatoren Komplexer Kommunikationsapparat US-Präsident Donald Trump hat im Weißen Haus einen komplexen Kommunikationsapparat zur Verfügung. Nach der Amtsübernahme ist eine genaue Struktur noch nicht klar, aber einige Figuren ragen heraus.

Sean Spicer (45) Sprecher des Weißen Hauses, früher Sprecher der Republikaner. Er gehört zu denen, die den unmittelbarsten Kontakt zu Medienvertretern haben, fast täglich. Versuchte nach einem Auftritt mit mehreren nachgewiesenen Lügen die Wogen zu glätten. Soll die Politik des Präsidenten erklären. Sein Verhältnis zu Medien und seine Auffassung der Rollen sind noch nicht klar definiert.

Kellyanne Conway (50) Ursprünglich Meinungsforscherin, jetzt als offizielle Beraterin des Präsidenten gewiefte Vertreterin der Abteilung Attacke. Deutet und verteidigt Trump mit fast maschineller Beharrlichkeit. Schwer zu greifen. Sehr präsent in Talkshows. Gibt den Tagen oft durch morgendliche Auftritte einen Spin mit. War eine der entscheidenden Figuren für Trumps Wahlsieg.

Stephen Bannon (63) Der Mann für die langen Linien. Ehemaliger Banker, Chef der stramm konservativen Webseite Breitbart, firmiert als Chefstratege. Wird als blitzgescheiter Mann ohne viele Skrupel beschrieben. Kritiker sagen, er solle Trump weiter ein rechtskonservatives Spektrum erschließen. Ist sichtbar, aber meist eher im Hintergrund. Soll Mitautor von Trumps Antrittsrede sein.

Hope Hicks (28) Offizieller Titel „Direktorin für strategische Kommunikation“. In Trumps innerstem Kreis die einzige Frau, die nicht zur Familie gehört. Wirkt fast ausschließlich hinter den Kulissen, ist Trump angeblich in gusseiserner Treue verbunden. Arbeitete vorher für seine Firma und seine Tochter Ivanka. Hat angeblich das Ohr des Präsidenten, Journalisten sehen in ihr einen möglichen Zugang zu ihm.

Dan Scavino (geb. 1976) Verantwortet im Weißen Haus den Bereich Social Media – für Trump von besonderer Bedeutung. Hat auch den präsidialen Twitter-Account @POTUS unter sich. Managte einen von Trumps Golfclubs, verantwortete 2016 die sozialen Medien Trumps im Wahlkampf.

Stephen Miller (31 oder 32) Politikberater im Weißen Haus. Bevor er in Trumps Wahlkampfteam kam, arbeitete er für den US-Justizminister Jeff Sessions. Jüdischen Glaubens. Wird als ultrakonservativ beschrieben, ist angeblich mit Richard Spencer befreundet, dem Anführer der so genannten „Alt Right“-Bewegung, einer Gruppierung von Rechtsextremen. Soll mit Bannon die Antrittsrede Trumps geschrieben haben. Quelle: dpa

Im Dezember war er in Israel unter Hausarrest gesetzt worden. Beny Steinmetz, der zu den reichsten Männern Israels zählt und seinen Wohnsitz vor sieben Jahren nach Genf verlegt hatte, durfte das Land drei Monate lang nicht verlassen. Der Hausarrest wurde im Januar aufgehoben, ohne dass Anklage erhoben wurde. Steinmetz hat wiederholt ausgesagt, er sei unschuldig. Steinmetz besitzt in Deutschland ein Dutzend Karstadt-Häuser.

Sollten die Bestechungsvorwürfe gegenüber Steinmetz nachgewiesen werden, könnte Trump-Berater Kushner mit seinen engen Beziehungen zum Steinmetz-Clan in den Dunstkreis eines globalen Korruptionsnetzes geraten. Der 1956 geborene Multimilliardär Steinmetz stammt aus einer reichen Diamantenhändlerfamilie. Sein Vermögen wird auf 6.7 Milliarden Dollar geschätzt. Nach seinem dreijährigen Armeeeinsatz hatte er als 21-Jähriger seine Heimat verlassen sich in Antwerpen niedergelassen, wo er beim Diamantenhändler Abraham Laub einstieg. Später kehrte er mit seiner Familie nach Israel zurück.