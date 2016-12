Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Aufschwung der Europaskeptiker führt zu Festungsmentalität

Dass Europa funktionieren muss, weil seine (derzeit noch) 28 Mitgliedsstaaten alleine schwächer wären, betont Juncker immer wieder. Dass „Brüssel“ unpopulär ist, weiß er aber auch. Zurückhaltung ist daher die neue Verteidigung: Europa solle nur dort aktiv werden, wo es sinnvoll sei, lautet das Credo. Unselige Diskussionen über Vorschriften für Ölkännchen oder Duschköpfe will sich die EU-Kommission ersparen. 100 Gesetzesvorschläge hat sie nach eigenen Angaben seit dem Amtsantritt zurückgezogen, 80 Prozent weniger Initiativen lanciert als in den fünf Jahren davor.

Die Kommission bringt Gesetzesvorhaben auf den Weg, wacht über die Einhaltung von EU-Recht und muss dabei zwischen Regierungen mit den unterschiedlichsten Interessen navigieren. Die Rolle ist schon in ruhigen Zeiten heikel. Jetzt, wo eine Krise die andere jagt, ist sie noch schwieriger. Unter Juncker hat die Brüsseler Behörde einiges angeschoben: Verfahren gegen EU-Staaten im Diesel-Skandal, gemeinsame EU-Datenschutzregeln, die stärkere Sicherung der EU-Außengrenzen. Ein Verfahren zur fairen Verteilung von Flüchtlingen in Europa hat sie hingegen nicht durchsetzen können.

Großbritanniens Optionen nach dem Brexit Zollunion Großbritannien könnte es machen wie die Türkei und der Zollunion beitreten. Dadurch würden die Zölle wegfallen und die Handelsabkommen mit der EU behielten bestand. Andererseits wäre London aber dabei eingeschränkt, eine eigene Handelspolitik zu betreiben, da man sich an den gemeinsamen Zolltarif halten müsste. Ob dies den Briten gefallen würde, bleibt fraglich. Immerhin folgt die Brexit-Entscheidung dem Ruf nach völliger nationaler Souveränität.

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) umfasst derzeit 31 Länder. Die teilnehmenden Staaten haben gemeinsame Aufsichtsbehörden, Gerichte und Regeln. Zudem gelten die vier Binnenmarktfreiheiten beim Waren-, Personen-, Dienstleistungen- und Kapitalverkehr. Allerdings will die britische Regierung weder der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes unterliegen noch die Kontrolle über die Immigration abgeben.

Der „Schweizer Weg“ Am liebsten wäre der englischen Regierung wohl ein Modell wie der „Schweizer Weg“. So könnten für die einzelnen Wirtschaftsbereiche maßgeschneiderte Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hat allerdings schon durchblicken lassen, eine derartige Lösung abzulehnen.

Freihandelsabkommen Die wahrscheinlichste Option ist für die Briten wohl ein gesondert ausgehandeltes Freihandelsabkommen, wie es zwischen der Europäischen Union und Kanada (Ceta) vereinbart wurde. Damit würden die Briten ihre durch den Brexit forcierte Unabhängigkeit behalten und könnten spezielle, aber umfassende Handelsbedingungen im Gespräch mit der EU festlegen.

Juncker selbst tritt nur selten vor die Brüsseler Presse, um wichtige Vorschläge persönlich vorzustellen oder für sie werben – ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger Barroso. Die Furcht vor schlechten Schlagzeilen ist spürbar in Brüssel, und manchmal wird daraus ungeschicktes Krisenmanagement.

Dass die Extra-Gebühren für das mobile Telefonieren und Surfen im EU-Ausland entgegen vollmundiger Ankündigungen doch nicht ganz wegfallen sollten, löst einen Proteststurm aus. Nach wenigen Tagen zieht die EU-Kommission die Roaming-Vorschläge im September zurück. Das Ganze sei „einfach nicht gut genug für unseren Präsidenten“, erklärt ein Sprecher. Juncker selbst schreibt die umstrittenen Pläne dann einem „wohlmeinenden Beamten“ zu und spricht von „technokratischen Fehlern“ – erstaunlich, wo doch selbst die zuständigen EU-Kommissare Günther Oettinger und Andrus Ansip die Ideen noch wenige Tage zuvor öffentlich verteidigt haben.

Wenige Wochen später, als Oettinger in einer Rede Chinesen als „Schlitzaugen“ bezeichnet, rührt sich die EU-Kommission trotz öffentlicher Aufregung lange kaum. Erst sechs Tage nach dem Bekanntwerden eines Videomitschnitts von Oettingers Auftritts entschuldigt dieser sich Anfang November. Wieder einen Tag später redet Juncker mit ihm.

Der Aufschwung der Europaskeptiker führe bei manchen in der Brüsseler Behörde zu Festungsmentalität, berichten Mitarbeiter. Fehltritte glaubt man sich nicht leisten und erst recht nicht eingestehen zu können. Der Druck wird allerdings nicht nachlassen. Im kommenden Frühjahr dürften die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien beginnen, zudem stehen Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland an. „Ich mache mir keine Illusionen“, hat Juncker voriges Jahr mit Blick auf 2016 gesagt. Er hätte auch 2017 meinen können.