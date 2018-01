Jemen-Krise : Norwegen setzt Waffenlieferungen an Emirate aus

Datum: 03.01.2018 15:23 Uhr

Aufgrund der Jemen-Krise will Norwegen seine Waffenexporte an die Emirate aussetzen. Dies gab die Verteidigungsministerin am Mittwoch bekannt. Die bisherigen Lieferungen haben einen Wert von mehreren Millionen Euro.