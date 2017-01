 Jemen: Mehrere Tote bei US-Angriff auf Al-Kaida-Stellungen

US-Luftangriff Bei einem US-Luftangriff im Jemen sind nach Angaben aus örtlichen Quellen auch Zivilisten getötet worden. (Foto: dpa)

SanaaBei einem US-Luftangriff auf Stellungen des Terrornetzwerkes Al-Kaida im Jemen sind nach Angaben aus örtlichen Quellen 30 Menschen - unter ihnen mehrheitlich Zivilisten - getötet worden. Mindestens acht Kinder und acht Frauen seien unter den Opfern, berichteten Sicherheitskreise in der Provinz Al-Baida der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Stammeskämpfer hätten zudem ein Flugobjekt der Amerikaner abgeschossen.

Das US-Militär hatte zuvor mitgeteilt, dass bei einem Einsatz im Jemen 14 Kämpfer der Terrormiliz Al-Kaida getötet worden seien. Ein amerikanischer Soldat kam bei der Operation ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Einen weiteren Verletzten gab es, als ein Flugzeug oder ein Hubschrauber der Amerikaner hart auf dem Boden aufsetzte. Die Maschine wurde anschließend absichtlich zerstört. Details und Hintergründe zu dem Einsatz ließ das Zentralkommando in Tampa offen. Anfragen blieben zunächst unbeantwortet.

Der Angriff ereignete sich nach Darstellung des örtlichen Beamten am frühen Sonntagmorgen. Das US-Militär habe Apache-Hubschrauber eingesetzt, es sei zu einer Landungsoperation von Spezialkräften gekommen, sagte er weiter. Unter den toten Kindern war seinen Angaben zufolge auch die Tochter des bekannten früheren Al-Kaida-Führers Anwar al-Aliki, der 2011 bei einem Drohnenangriff getötet worden war.

In der Vergangenheit hatte es in der Region immer wieder Kämpfe mit Beteiligung der Dschihadisten gegeben, die eine einflussreiche Stellung in einigen Regionen des zerrütteten Bürgerkriegslandes besitzen. Die USA greifen den Al-Kaida-Ableger immer wieder an. In den vergangenen Wochen tötete das Militär bei Luftangriffen nach eigenen Angaben mehrere Kämpfer der Terrormiliz.