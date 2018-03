 Jemen: Uno kündigt dreitägige Feuerpause an

Der Jemen ist das ärmste Land auf der arabischen Halbinsel, seit rund zwei Jahren tobt dort ein von ausländischen Interessen dominierter Bürgerkrieg. Vereinbarungen über eine Feuerpause sorgen für Hoffnung.

Eine dreitägige Feuerpause soll dem Land eine dringend benötigte Atempause bringen. (Foto: dpa) Jemen

New YorkDie Vereinten Nationen haben eine dreitägige Feuerpause für den vom Bürgerkrieg zerrütteten Jemen angekündigt. Die Kriegsparteien hätten sich darauf geeinigt, die Waffen ab Mittwochabend kurz vor Mitternacht 72 Stunden lang schweigen zu lassen, sagte der Uno-Jemenbeauftragte Ismail Ould Sheikh Ahmed am Montag (Ortszeit) in New York. Während dieser Zeit sollten vor allem humanitäre Hilfsgüter an Zivilisten geliefert werden. Der Waffenstillstand könne verlängert werden.

Jemen befindet sich seit 2014 im Krieg, als die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen die Hauptstadt Sanaa überrannten. Eine von Saudi-Arabien geführte Koalition mehrheitlich arabischer Nationen trat im März 2015 an der Seite von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi in den Krieg ein. Diese Koalition wird auch von den USA unterstützt.

Seitdem wurden nach Uno-Angaben mehr als 4000 Zivilisten getötet, 7200 weitere wurden verletzt. Drei Millionen der insgesamt 26 Millionen Jemeniten wurden aus ihren Häusern vertrieben. Viele Menschen müssen im ärmsten Land der arabischen Welt hungern. Die Huthis werden vom Iran unterstützt – dem Erzfeind Saudi-Arabiens.

Ahmed sagte, er hoffe, die Waffenruhe würde zu einem dauerhaften Ende des Konflikts führen. Sie verpflichte alle Parteien, humanitären Helfern freien und ungehinderten Zugang in alle Gebiete des Landes zu gewähren.

Am Sonntag hatte Ahmed in London die Außenminister der USA, John Kerry, und Großbritanniens, Boris Johnson, zu Gesprächen über den Jemen getroffen. Kerry hatte gesagt, es sei an der Zeit, eine Feuerpause ohne Bedingungen umzusetzen und sich dann an den Verhandlungstisch zu setzen.