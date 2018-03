John Dowd Trumps führender Anwalt in der Russland-Affäre kündigt

US-Präsident Trump muss künftig ohne seinen bisherigen Top-Anwalt auskommen. John Dowd fühlte sich vom Präsidenten offenbar ignoriert und geht.

Trumps bisher führender Anwalt in der Russland-Affäre verlässt das Team des US-Präsidenten. (Foto: AP) John Dowd

WashingtonEiner der wichtigsten Anwälte von US-Präsident Donald Trump, John Dowd, verlässt das präsidiale Rechtsteam. Das bestätigte Dowd am Donnerstag in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP. Er „liebt den Präsidenten“ und wünsche ihm alles Gute, schrieb der Jurist.

Dowd hatte Trump federführend bei den Untersuchungen zur Russland-Affäre des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller vertreten. Unter seiner Leitung wurde dem US-Präsidenten immer wieder dazu geraten, mit dem Sonderberater zusammen zu arbeiten. Stattdessen habe Trump aber Mueller öffentlich angegriffen und sich gegen die Anweisungen seines Anwalts auf ein privates Treffen mit Mueller eingelassen.

Trump hatte vor wenigen Tagen mit Joseph diGenova einen neuen Anwalt in sein Team geholt.

Wie die „New York Times“ berichtet, hatte Dowd bereits in den vergangenen Monaten mehrmals mit dem Gedanken gespielt, das Rechtsteam des Präsidenten zu verlassen. Nach Informationen der Zeitung war Dowd der Ansicht, dass Trump seine Ratschläge zunehmend ignoriert habe.