 John Kerrys Nahost-Rede: US-Außenminister plädiert für Zweistaatenlösung

John Kerry Schon im Vorfeld der Grundsatzrede hatten israelische Politiker den scheidenden US-Außenminister dafür kritisiert. (Foto: AFP)

WashingtonDer scheidende US-Außenminister John Kerry hat in deutlichen Worten an Israelis und Palästinenser appelliert, die Zweistaatenlösung nicht aufzugeben. Diese sei die einzige Möglichkeit, dauerhaft Frieden zu schaffen, sagte Kerry am Mittwoch in Washington.

Laufe es auf einen einzigen Staat hinaus, „dann kann Israel entweder jüdisch sein oder demokratisch“, fügte er hinzu. „Es kann nicht beides sein, und es wird sich niemals wirklich im Frieden befinden.“

Es war Kerrys letzte große Rede zum Nahostkonflikt, bevor der Demokrat am 20. Januar 2017 aus dem Amt scheidet. Er verteidigte darin auch die Enthaltung seiner Regierung im UN-Sicherheitsrat zur israelischen Siedlungspolitik. Man habe im Einklang mit amerikanischen Werten gehandelt, sagte Kerry. Es sei ein Bemühen gewesen, an einer Zweistaatenlösung festzuhalten.

In einer Twitterbotschaft warf Trump Obama eine verfehlte Israel-Politik vor. Es könne nicht weiter zugelassen werden, dass Israel „mit derartiger totaler Verachtung und Geringschätzung“ behandelt werde. Mit der großen Freundschaft zwischen Israel und den USA sei es vorbei. Der „Beginn vom Ende“ sei der „fürchterliche Iran-Deal“ über die Atompolitik gewesen, dem jetzt die Abstimmung im UN-Sicherheitsrat gefolgt sei. „Bleib stark, Israel, der 20. Januar naht schnell!“, fügte Trump hinzu.

Der Sicherheitsrat hatte Israel am Freitag zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalem aufgefordert. 14 Länder stimmten dafür, die USA verzichteten auf ihr Vetorecht und enthielten sich. Israel reagierte mit Kritik an der Regierung des scheidenden Präsidenten Barack Obama.

Kerry hatte als Vermittler die vorerst letzten Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern ermöglicht. Diese scheiterten dann im April 2014.