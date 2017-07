Schüsse in Amman Jordanische Polizisten in der Nähe der israelischen Botschaft. Bei einer Scheißerei auf dem Gelände wurde ein Mensch getötet. Hintergründe sind noch unklar. (Foto: Reuters)

AmmanBei einem gewaltsamen Zwischenfall im Wohnbereich der israelischen Botschaft in Amman sind am Sonntag zwei Jordanier getötet worden. Sie seien ihren Schussverletzungen erlegen, teilte die jordanische Sicherheitsbehörde mit. Zudem sei ein Israeli verletzt worden, hieß es in einem Bericht der mit dem jordanischen Militär verbundenen Webseite Hala Achbar. Er befinde sich in instabilem Zustand.

Motiv und Hintergrund des Zwischenfalls blieben zunächst unklar. Das israelische Außenministerium äußerte sich nicht dazu. Der jordanischen Sicherheitsbehörde zufolge hatten jordanische Arbeiter das Wohngebäude bevor die Schüsse fielen betreten, um dort Zimmermannsarbeiten auszuführen.

Wegen des Aufstellens von Metalldetektoren an den Zugängen zu muslimischen Heiligtümern auf dem Jerusalemer Tempelberg gibt es derzeit schwere Spannungen nicht nur zwischen Palästinensern und Israelis. Jordanien ist Hüter der Muslimen heiligen Stätten in Jerusalem, und am Freitag hatten in Amman Tausende gegen Israel demonstriert. Bei Zusammenstößen in Jerusalem wurden am Freitag drei Palästinenser getötet und Dutzende verletzt.