Proteste in Polen Die geplante Justizreform trifft auf viel Gegenwehr. (Foto: dpa)

Brüssel/BerlinDie EU-Kommission hat die polnische Regierung unter neuen Drohungen zu einem sofortigen Stopp der umstrittenen Justizreform aufgefordert. Wie Vizepräsident Frans Timmermans am Mittwoch in Brüssel mitteilte, wird mittlerweile nicht einmal mehr ausgeschlossen, ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages einzuleiten.

Artikel 7 sieht bei „schwerwiegender und anhaltender Verletzung“ der im Vertrag verankerten Werte als schwerste Sanktion eine Aussetzung der Stimmrechte des Mitgliedstaates vor.

Sollten die geplanten polnischen Gesetze in der derzeit vorliegenden Form umgesetzt werden, würde dies beträchtliche negative Auswirkungen auf die Unabhängigkeit der Justiz haben, teilte Timmermans mit. Die EU-Kommission wolle in der kommenden Woche erneut über die Möglichkeit eines Verfahrens nach Artikel 7 der EU-Verträge beraten. Zudem werde ein neues Vertragsverletzungsverfahren vorbereitet. Danach ist eine Suspendierung der EU-Mitgliedschaft eines Staates möglich, wenn dieser in schwerwiegender Weise die Grundwerte der Europäischen Union verletzt, darunter Rechtstaatlichkeit, Freiheit, Demokratie und Achtung der Menschenrechte.

„Diese Gesetze verstärken die systemischen Bedrohungen für die Herrschaft des Rechts.“ Zusammengenommen würden sie die verbliebene juristische Unabhängigkeit gänzlich aufheben und die Justiz unter die vollständige politische Kontrolle der Regierung stellen, sagte Timmermans. Er rief die polnische Regierung auf, ihre Reformpläne zu stoppen. Die EU-Kommission werde sich in der kommenden Woche erneut mit dem Thema befassen.

Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die Justizreform derweil scharf verurteilt. „Die andauernden Angriffe der nationalkonservativen polnischen Regierung auf die Unabhängigkeit der Justiz und die Pressefreiheit sind brandgefährlich“, sagte Schulz dem Berliner „Tagesspiegel“ (Donnerstag).

Die polnische Regierung will dem Justizministerium die Möglichkeit einräumen, die Richter am Obersten Gericht auszuwählen, und den über die Unabhängigkeit der Justiz wachenden Landesrichterrat zu reformieren. Die Opposition wertet das als Versuch, die Gewaltenteilung abzuschaffen.

Die Reform spalte die polnische Gesellschaft und widerspreche den europäischen Werten, sagte der SPD-Vorsitzende. „Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind die Fundamente der europäischen Integration. Deshalb ist die Justizreform in Polen viel mehr als ,nur' eine innerpolnische Angelegenheit.“