Justizreform in Polen : Ministerpräsidentin giftet Präsidenten an

Datum: 25.07.2017 00:37 Uhr

Landesweite Proteste, Sanktionsdrohungen von Seiten der EU, ein Veto des Präsidenten: Das ficht Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo nicht an. Sie will im Streit um eine Justizreform in Polen nicht nachgeben.