 Kampf gegen den Terror: Afghanische Spezialkräfte befreien 30 Zivilisten aus Taliban-Gefängnis

KabulAfghanische Spezialkräfte haben im Osten des Landes Behörden zufolge ein Gefängnis der radikalislamischen Taliban gestürmt und 30 Zivilisten befreit. Bei dem Einsatz im Bezirk Alingar in der Provinz Laghman vom Samstag seien drei Extremisten getötet sowie Waffen beschlagnahmt worden, sagte Gouverneurssprecher Sarhadi Swak am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid sagte indes, die Berichte seien falsch.

In der Nachbarprovinz Nangarhar wurden zudem die Leichen von neun Zivilisten gefunden, die die Terrorgruppe Islamischer Staat entführt hatte.

Es gebe keine Taliban-Gefängnisse in der Gegend, sagte Mudschahid weiter. Zudem seien afghanische Soldaten bei ihrem Einsatz auf heftigen Widerstand gestoßen und hätten sich zurückziehen müssen. Die Zivilisten waren nach Angaben des Gouverneurssprechers seit mehr als einem Jahr in dem Gefängnis inhaftiert gewesen.

Die Taliban hatten weite Teile Afghanistans von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 unter Kontrolle. Derzeit versuchen sie, ihre Macht in verschiedenen Regionen des Landes wieder auszubauen. Sie halten Zivilisten fest, die sie beschuldigen, mit der afghanischen Regierung zusammenzuarbeiten, oder denen sie außereheliche Beziehungen vorwerfen.

Der IS hatte in Afghanistan ursprünglich nur in vier Bezirken von Nangarhar Präsenz, weitete diese aber auf andere Provinzen aus. Die Leichen der neun Entführten fanden sich in einem Grab im Bezirk Achin von Nangarhar, wie Gouverneurssprecher Attaullah Chogjani sagte. Sie gehörten zu zwölf Zivilisten, die vor etwa eineinhalb Jahren im Bezirk Kot entführt worden seien. Sowohl der IS als auch die Taliban setzen den afghanischen Sicherheitskräften zunehmend zu.