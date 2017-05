„Der Präsident gab keine Militäreinsätze preis“

Laut „Washington Post“ machte Trump im Gespräch mit Lawrow den Eindruck, als wolle er mit seinen Informationen über Sicherheitsbedrohungen prahlen. „Ich habe bedeutende Erkenntnisse. Ich habe Leute, die mich jeden Tag mit bedeutenden Erkenntnissen versorgen“, soll er gesagt haben.

Trumps Nationaler Sicherheitsberater H.R. McMaster nannte den Zeitungsbericht falsch. Der Präsident habe mit Lawrow über eine Reihe von Gefahren für beide Länder gesprochen, darunter für die zivile Luftfahrt. „Zu keiner Zeit wurde über Geheimdienstquellen oder -methoden diskutiert“, sagte McMaster vor Journalisten.

„Der Präsident gab keine Militäreinsätze preis, die nicht schon öffentlich bekannt waren“, ergänzte er. „Ich war im Raum. Es passierte nicht.“ Eine solche Behauptung ist in den Medienberichten allerdings auch nicht zu finden. Außenminister Rex Tillerson erklärte, das fragliche Treffen habe sich um die Terrorismusbekämpfung gedreht.

Trump hatte vergangene Woche Lawrow und den russischen Botschafter Sergej Kisljak im Weißen Haus getroffen. Nach Auskunft eines der beiden US-Regierungsvertreter legte der Präsident in dem Gespräch spontan eine als streng geheim eingestufte Information offen, zu der nur eine Handvoll von Geheimdienstmitarbeitern Zugang habe.

Über dieses Vorgehen hätten Regierungsvertreter umgehend CIA und NSA unterrichtet, die Abkommen mit Geheimdiensten verbündeter Länder haben. Einer der Regierungsvertreter sprach von einem „besonders unglücklichen“ Vorgang.

Denn Trump empfängt an diesem Dienstag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Weißen Haus, der ein Verbündeter im Kampf gegen den IS ist. Im weiteren Wochenverlauf bricht der US-Präsident zu seiner ersten Auslandsreise auf. Im Zuge dessen macht er Station in Saudi-Arabien, das ein weiterer Anti-IS-Bündnispartner ist. Es folgt der Nato-Gipfel am 25. Mai in Brüssel.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der oppositionellen Demokraten im Senat, Dick Durbin, kritisierte Trumps Vorgehen als „gefährlich und leichtsinnig“. Der Republikaner Bob Corker, der dem Auswärtigen Ausschuss des Senats vorsitzt, erklärte, sollten sich die Vorwürfe als zutreffend erweisen, wäre dies „sehr, sehr beunruhigend“.

Der demokratische Senator Martin Heinrich twitterte einen „Pro-Tipp“; er empfehle es nicht, den Russen hochsensibles Material zu geben. Sein Kollege, der demokratische Senator Mark Warner sagte, falls der Bericht wahr sei, käme dies einem Schlag ins Gesicht für die Geheimdienste gleich. Es sei nicht zu entschuldigen, wenn Quellen und Methoden riskiert würden, besonders mit den Russen, schrieb er.

In den USA hat der Präsident das Recht, auch geheimste Informationen offenzulegen, wenn er dies für richtig hält. US-Regierungsvertreter hatten bereits früher geäußert, sie hätten Bauchschmerzen damit, an Trump vertrauliche Kenntnisse weiterzureichen. „Er hat keinen Filter: Es geht ins Ohr hinein und aus dem Mund heraus“, sagte ein Insider vergangenen Monat.