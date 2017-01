 Kanada: Ein Verdächtiger nach Angriff auf Moschee in Haft

QuébecNach einem Angriff auf eine Moschee in der kanadischen Stadt Québec mit sechs Menschen ist ein Verdächtiger in Haft. Ein zweiter Mann, der zunächst ebenfalls festgenommen wurde, sei lediglich ein Zeuge, teilte die Polizei am Montag mit. Das Motiv der Tat vom Sonntagabend war auch am Tag danach noch unklar. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sprach von einem „Terroranschlag auf Muslime“.

Einer der beiden Männer wurde unmittelbar nach dem Angriff noch am Tatort festgenommen, der zweite rief wenig später von seinem Auto aus den Notruf, um sich zu stellen, wie die Polizei auf einer Pressekonferenz mitteilte. Über ein mögliches Motiv wurden keine Angaben gemacht. Die beiden festgenommenen Männer wurden von den Behörden als Alexandre B. und Mohammed al-K. identifiziert. Welcher der beiden der Verdächtige ist, war zunächst unklar.

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Vorfall und der aufgeheizten Stimmung rund um die US-Einreiseverbote für Menschen aus sieben muslimischen Ländern gab, war unklar. Trudeau hatte als Reaktion darauf am Samstag erklärt, in seinem Land seien Flüchtlinge weiter willkommen. Vielfalt mache Kanada stärker. In einer Rede im Parlament wandte er sich direkt an die mehr als eine Million Muslime in Kanada und erklärte: „Wir stehen zu euch“. Der stellvertretende Leiter der Moschee, Mohammed Labidi, sagte, unter den Toten seien Familienväter, Geschäftsleute und ein Universitätsprofessor. „Das ist eine sehr, sehr große Tragödie für uns.“

In der Moschee in Québec hatten sich für die traditionellen Abendgebete mehr als 50 Menschen versammelt, als die Schüsse fielen. Fünf Personen waren auch am Montag noch in kritischem Zustand, zwölf weitere erlitten leichtere Verletzungen. Die Toten waren 35 bis 65 Jahre alt.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30. Januar 2017

„Die muslimische Gemeinde war das Ziel dieses mörderischen Angriffs“, sagte der Regierungschef der Provinz Québec, Philippe Couillard. Der Bürgermeister der Stadt Québec, Régis Labeaume, fügte hinzu: „Keine Person sollte mit ihrem Leben für ihre Rasse, ihre Hautfarbe, ihre sexuelle Orientierung oder ihren religiösen Glauben bezahlen müssen“. Kanada gilt grundsätzlich als relativ aufgeschlossen gegenüber Immigranten und verschiedenen Religionen. In Québec wurde aber auch über ein Schleierverbot in öffentlichen Einrichtungen diskutiert.

Im Sommer 2016 gab es im Islamischen Kulturzentrum von Québec einen mutmaßlich islamfeindlichen Zwischenfall: Vor der Tür wurde ein Schweinekopf abgelegt. Der Vorfall ereignete sich im Fastenmonat Ramadan. Praktizierende Muslime essen kein Schweinefleisch.