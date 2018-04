Katalonien-Konflikt Gericht ordnet sofortige Freilassung von Puigdemont an – und legt 5 Auflagen fest

Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont darf das Gefängnis verlassen. Dafür muss er mehrere Auflagen einhalten.

Der ehemalige katalanische Präsident steht kurz vor der Freilassung aus deutscher Haft. (Foto: AP) Carles Puigdemont

Der Generalstaatsanwalt von Schleswig-Holstein hat die sofortige Freilassung des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster verfügt. Die Anordnung sei um 11.14 Uhr ergangen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Zuvor war der Nachweis für die Zahlung Kaution für den ehemaligen katalanischen Regierungschef bei den zuständigen Behörden eingegangen. Das hatte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig, Oberstaatsanwältin Wiebke Hoffelner, gegenüber dem Handelsblatt erklärt.

Für die Haftverschonung hatte das Oberlandesgericht in Schleswig fünf Auflagen festgesetzt:

Kaution in Höhe von 75.000 Euro. Sie wurde eingezahlt.

Puigdemont darf Deutschland nicht verlassen.

Der frühere katalanische Regionalpräsident muss jeden Wechsel des Aufenthaltsortes mitteilen.

Einmal wöchentlich muss er bei der Polizei in Neumünster erscheinen.

Vorladungen des Generalstaatsanwalts und des Oberlandesgerichts in Schleswig hat Puigdemont Folge zu leisten.

Das Gericht hatte bereits am Donnerstagabend eine Auslieferung des abgesetzten katalanischen Präsidentenwegen Rebellion als „von vornherein unzulässig“ bewertet. Außerdem hatte das Gericht zwar einen Auslieferungshaftbefehl erlassen, ihn aber unter Auflagen ausgesetzt.

Der katalanische Separatistenführer, der in Spanien wegen Rebellion angeklagt wurde, kündigte bereits eine Fortsetzung der Bemühungen zur Abspaltung seiner Region von Spanien an. „Wir müssen unsere Position beibehalten und niemals zurückweichen“, wurde am Freitag auf dem Twitter-Account Puigdemonts gepostet.

„Man muss mit Hoffnung und Optimismus in die Zukunft blicken. Wir haben das Recht zu verhindern, dass man uns unsere Zukunft stiehlt“, hieß es weiter. Per Hashtag forderte der 55 Jahre alte frühere Regionalpräsident Kataloniens „Llibertat Presos Politics“ (Freiheit für politische Gefangene).

„Eine Auslieferung wegen Rebellion kommt nicht in Betracht“