 Katalonien-Konflikt: Puigdemont macht Weg für Regierungsbildung frei

Ein Ende der Regierungskrise deutet sich an: Carles Puigdemont schlägt Quim Torra als Kandidat für den Posten des Regionalpräsidenten vor.

Der ehemalige katalanische Regionalpräsident scheint aus dem Exil den Weg für eine Regierungsbildung freizumachen. (Foto: AFP) Carles Puigdemont

Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont macht den Weg zur Bildung einer Regierung in der spanischen Region frei. Er schlug am Donnerstag den Abgeordneten Quim Torra als Kandidat für den Spitzenposten vor. Damit deutet sich nach sieben Monaten ein Ende der Regierungskrise in Katalonien ab. Das katalanische Parlament muss bis zum 22. Mai einen neuen Regierungschef wählen, um Neuwahlen zu vermeiden.

