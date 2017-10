„Rajoy hat uns jahrelang hier alleine gelassen“

Der Konflikt zwischen Barcelona und Madrid hat sich in den vergangenen Wochen derart zugespitzt, dass er die Gegner der Unabhängigkeit am Sonntag bereits zum zweiten Mal in diesem Monat zu Hunderttausenden auf die Straßen trieb. Zuvor hatten sie sich aus dem Konflikt stets herausgehalten. Sie wurden deshalb auch als „schweigende Mehrheit“ bezeichnet. In vergangenen Umfragen war eine knappe Mehrheit der Katalanen stets gegen die Unabhängigkeit. Am Sonntag zeigten sie Präsents und verwandelten Barcelona in ein Meer aus gelb roten katalanischen und spanischen Flaggen.

Politische Kräfte in Katalonien Junts pel Sí Das Wahlbündnis Junts pel Sí (JxSí) tritt für die Unabhängigkeit ein, der Name nimmt darauf Bezug: „Gemeinsam für ein Ja“. Mit 62 der 135 Abgeordneten ist die Gruppierung die stärkste Kraft im Regionalparlament. Zu dem Bündnis gehört die Partei von Regierungschef Carles Puigdemont: Die PDeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán) wird politisch der liberalen Mitte zugerechnet. Ebenfalls dabei ist die linksgerichtete ERC (Esquerra Republicana de Catalunya).

Candidatura de Unidad Popular Die zehn Abgeordneten der linksalternativen und antikapitalistischen Partei haben mit ihrer Unterstützung im Parlament Puigdemont zur erforderlichen Mehrheit verholfen. Die Candidatura de Unidad Popular (CUP) ist in den vergangenen Wochen die treibende Kraft hin zu einer Unabhängigkeitserklärung gewesen.

Podem Die katalanische Gliederung der linksgerichteten Partei Podemos hat sich dem Bündnis Catalunya Sí que es Pot (CSQP) angeschlossen, das mit elf Abgeordneten im Parlament vertreten ist. Podem setzt sich für ein legales, von Madrid unterstütztes Referendum ein.

Catalunya en Comú Die erst im Dezember vergangenen Jahres gegründete Partei Catalunya en Comú wird von der Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, unterstützt.

Ciudadanos und PP Die liberale Partei unter dem landesweiten Vorsitz von Albert Rivera stellt mit 25 Abgeordneten die größte Oppositionskraft im katalanischen Parlament. Ciudadanos war 2006 in Katalonien als Gegenbewegung zu separatistischen Gruppen der Region gegründet worden und ist erst seit knapp drei Jahren im ganzen Land präsent. Die PP, die Volkspartei des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy, hat nur elf Mandate im katalanischen Parlament. Beide sind entschieden gegen die Unabhängigkeit der Region von Spanien.

Asamblea Nacional Catalana Zusammen mit der Kulturorganisation Òmnium Cultural gehört die Bürgerinitiative Asamblea Nacional Catalana (ANC) zu den treibenden Kräften der Unabhängigkeitsbewegung. Beide stehen hinter der Organisation von Großdemonstrationen für die Unabhängigkeit. Ihre Vorsitzenden Jordi Sànchez und Jordi Cuixart sind seit Montagabend unter dem Vorwurf „aufrührerischen Verhaltens“ in Haft.

Dabei sind viele der Demonstranten auch nicht gerade Fans der Regierung in Madrid. „Rajoy hat uns jahrelang hier alleine gelassen“, sagt der Rentner José Martínez mit Blick auf den spanischen Premier Mariano Rajoy. Der hat die katalanischen Separatisten in der Vergangenheit nicht ernst genommen.

Nicht nur Martínez gibt ihm deshalb eine Mitschuld an dem Drama, das die Region derzeit erlebt. Doch solche Bedenken werden vorerst beiseitegeschoben. Jetzt geht es zunächst darum, die akute Krise zu meistern. Selbst die sozialistische Opposition hat sich mit Rajoy im Kampf gegen die Abtrünnigen vereint.

Die mächtige Demonstration der Gegner steht im Kontrast zu der Stille, die die Separatisten seit ihrer so lange ersehnten Unabhängigkeitserklärung am Freitag umgibt. Wider Erwarten feierten am Freitagabend nur einige Tausend die neue Republik. Am Samstag blieb es auf den Straßen ganz ruhig, obwohl der von Madrid abgesetzte katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont zu Widerstand gegen die Zwangsmaßnahmen aus Madrid aufrief.

Doch es scheint sicher, dass es so still in den kommenden Tagen nicht bleiben wird. Ab Montag übernehmen die neuen Chefs aus Madrid die Geschäfte in Barcelona. Das bietet jede Menge Konfliktpotenzial.

Nach Medienberichten könnte der Generalstaatsanwalt am Montag die Festnahme Puigdemonts anordnen. Sollte er wegen Auflehnung gegen die Staatsgewalt oder Rebellion verurteilt werden, drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft. Puigdemont hatte am Samstag angedeutet, dass er seine Amtsenthebung durch die Zentralregierung in Madrid nicht anerkennt.

Bei der Neuwahl am 21. Dezember haben die Separatisten aber laut einer am Sonntag in der Madrider Zeitung „El Mundo“ veröffentlichten Umfrage möglicherweise schlechte Karten: Demnach müssen sie mit einem Verlust der Mehrheit im Regionalparlament rechnen. Würde jetzt gewählt, kämen die drei nach Unabhängigkeit strebenden Parteien zusammen auf höchstens 42,5 Prozent der Stimmen. Sie würden damit auf 65 Sitze im Parlament kommen. Für die absolute Mehrheit sind in Barcelona mindestens 68 Sitze nötig.