Erster Tag der Zwangsverwaltung ohne Zwischenfälle

Der erste Arbeitstag in Katalonien unter Zwangsverwaltung der spanischen Zentralregierung ist in der autonomen Region ohne öffentliche Proteste und Aktionen des zivilen Ungehorsams verlaufen. Separatistische Parteien räumten am Montag indirekt ihre Entmachtung ein und kündigten an, sich an der von der Regierung in Madrid ausgerufenen Wahl zu beteiligen.

Die meisten Staatsbediensteten erschienen am Morgen wie üblich zur Arbeit. Auch die entlassenen Regierungsmitglieder widersetzten sich offensichtlich nicht den Anordnungen. Eine Routinesitzung des katalanischen Parlaments wurde abgesetzt, die Porträts der Regierungsmitglieder von den Wänden in öffentlichen Gebäuden abgehängt.

„Wir Staatsangstellten wollen, dass alles normal ist“, sagte einer von 140 ranghohen Bediensteten, die von der abgesetzten Regionalregierung ernannt wurden. „Das Alltagsgeschäft muss weitergehen.“ Rund 200.000 Staatsangestellte beziehen ihr Gehalt von den katalanischen Behörden, rund 100.000 sind beim spanischen Staat angestellt. Mehrere spanische Minister hatten am Wochenende damit gedroht, jene zu entlassen, die sich den Anweisungen widersetzten.

An der Börse in Madrid wurde die Entwicklung mit Erleichterung und Kursgewinnen aufgenommen. Nach der Verkündung der Loslösung von Spanien durch das Parlament in Barcelona am Freitag hatte die Zentralregierung die Regierungsgewalt in Katalonien übernommen, die dortige Regierung entlassen und Neuwahlen angesetzt.

Jüngsten Umfragen verlieren die Separatisten an Unterstützung. In einer Befragung für die Zeitung „El Mundo“ sind es nur noch 33,5 Prozent, in einer Umfrage für „El Pais“ kommen die Separatisten gar nur auf 29 Prozent. Im Juli hatte die Zustimmung laut Angaben der katalanischen Regierung noch bei 41,1 Prozent gelegen.

An den Finanzmärkten herrschte Erleichterung darüber, dass gewaltsame Proteste ausblieben. Der Leitindex legte 2,4 Prozent zu.