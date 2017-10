Mariano Rajoy Der spanische Ministerpräsident erhält Rückendeckung vom spanischen König und der EU. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

MadridDas Kabinett des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy ist für Beratungen über Zwangsmaßnahmen gegen Katalonien zusammengetroffen. Bei dem Treffen am Samstag in Madrid geht es darum, zu verhindern, dass die Regionalregierung Katalonien von Spanien abspaltet. Das Verfassungsgericht meldete unterdessen einen Hackerangriff auf seine Internetseite.

Rajoy leitete die Sitzung im Moncloa-Palast, bei der Umfang und Zeitpunkt der Maßnahmen umrissen werden sollen. Das Kabinett könnte beschließen, Mitgliedern der katalanischen Zentralregierung manche oder alle Befugnisse zu entziehen. Es könnte auch entscheiden, dass es in Katalonien vorgezogene Wahlen geben soll, möglicherweise bereits im Januar.

Mitglieder der separatistischen Regierungskoalition in Barcelona haben sich gegen Neuwahlen ausgesprochen. Stattdessen haben sie gedroht, die Unabhängigkeit zu erklären, falls die Zentralregierung ihnen Befugnisse entzieht. Die Regionalregierung beruft sich auf ein Referendum vom 1. Oktober, bei dem die Mehrheit der Teilnehmer für eine Unabhängigkeit gestimmt hatte. Doch nur eine Minderheit der Wahlberechtigten stimmte ab. Das Verfassungsgericht hatte das Referendum verboten.

Die Internetseite des Verfassungsgerichts sei am Samstag von einem Cyberangriff getroffen geworden, sagte eine Sprecherin. Der Ausgangspunkt des Angriffs sei nicht bekannt. Nur die Internetseite sie betroffen und es seien keine internen Daten beschädigt worden, sagte die Sprecherin. In sozialen Medien wurde auf Seiten, die in Verbindung mit der Hacker- und Aktivistengruppe Anonymous stehen, eine Kampagne zur „Befreiung Kataloniens“ gestartet. Anonymous kündigte in einem auf YouTube veröffentlichten Video für Samstag Aktionen an.

Spaniens nationale Sicherheitsbehörde sagte am Freitagabend, in den vergangenen Wochen seien mehrere Internetseiten der Regierung angegriffen worden und es seien dort Parolen für die Unabhängigkeit Kataloniens platziert worden.

Zuvor hatte die konservative Regierung Rückendeckung vom spanischen König sowie von der EU erhalten. König Felipe VI. bezeichnete die katalanischen Loslösungspläne als „inakzeptabel“. Mit Hilfe „seiner rechtmäßigen demokratischen Institutionen“ werde Spanien den Konflikt lösen, sagte er im nordspanischen Oviedo bei der Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise. Katalonien sei ein Teil Spaniens und werde es auch in Zukunft bleiben.

Was ließ die Unabhängigkeitsbewegung so stark aufflammen? Der 28. Juni 2010 Damals kippte das Oberste Gericht Spaniens auf Betreiben der konservativen Volkspartei (PP) ein neues Autonomiestatut für die Region, das 2006 unter der Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Zapatero vom Parlament in Madrid und von den Katalanen selbst in einer Volksbefragung gebilligt worden war. Knapp zwei Wochen später kam es zu einer Massendemonstration in Barcelona, an der mehr als eine Million Menschen teilnahmen.

Mario Rajoy Seit Mariano Rajoy und seine PP im Dezember 2011 an die Macht kamen, gab es kaum noch Gespräche der Zentralregierung mit der Region im Nordosten des Landes. Rajoy verfügte im Parlament über eine absolute Mehrheit und musste deshalb nicht mit Zugeständnissen auf Stimmenfang in Katalonien gehen. Er konzentrierte sich vor allem darauf, die 2008 ausgebrochene massive Wirtschaftskrise seines Landes in den Griff zu bekommen. Da passte der Wunsch nach mehr finanzieller Unabhängigkeit der Katalanen nicht in sein Konzept.

Korruption Die Menschen im wirtschaftsstarken Katalonien sind vor allem wütend über die Korruptionsskandale der Regierung und wettern, Rajoy und seine Verbündeten verfolgten noch immer die gleichen Ziele wie die Franco-Diktatur. Unter der Herrschaft Francisco Francos, der 1975 starb, waren die katalanische Sprache und Kultur teilweise brutal unterdrückt worden. Viele Bürger des traditionell eher linken und republikanischen Kataloniens, selbst solche, die gegen die Unabhängigkeit sind, lehnen die spanische Monarchie ab.

Perspektivlosigkeit Viele Bürger auf den Straßen geben übereinstimmend an, sie müssten viel zu viel Geld an die „korrupte Regierung“ in Madrid abgeben, was die eigene Jugend in die Perspektivlosigkeit geführt habe. Sie glauben, dass ein unabhängiges Katalonien in Europa besser dastünde. Das Geld sei aber nicht der wichtigste Grund für das Streben nach Unabhängigkeit, betonen viele Katalanen.

Hoffnungsträger Puigdemont Im Januar 2016 wurde Carles Puigdemont als neuer katalanischer Hoffnungsträger zum Chef der Generalitat (Regionalregierung) gewählt. Als er im Juni 2017 bekanntgab, am 1. Oktober ein Referendum über die Unabhängigkeit abzuhalten, sahen viele Katalanen ihre Stunde gekommen. Bei der Volksbefragung stimmten mehr als 90 Prozent der Teilnehmer für die Trennung. Allerdings hatten nur 43 Prozent der 5,3 Millionen Wahlberechtigten teilgenommen.

Der Rede wohnten EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani und EU-Ratschef Donald Tusk bei. Die EU wurde in der Sparte Eintracht ausgezeichnet. Juncker und Tajani hoben erfreut hervor, in Oviedo „viele spanische Fahnen“ gesehen zu haben. In seiner Dankesrede wies Tajani „nationalistische Egoismen“ zurück. Er rief unter dem Jubel des Publikums dazu auf, keine Grenzen zwischen Europäern zu errichten.

Rajoy wollte in Brüssel nicht verraten, welche Mittel eingesetzt werden sollen: „Die Maßnahmen werden morgen bekanntgegeben.“ Sie sollen im Rahmen des umstrittenen Verfassungsartikels 155 ergriffen werden. Er ermöglicht unter anderem die Absetzung einer Regionalregierung, wenn diese die Verfassung missachtet. Und das wolle Madrid auch machen, berichtete die Zeitung „El País“.

Nach Medienberichten will Madrid in Katalonien Neuwahlen ansetzen. Politiker der sozialdemokratischen PSOE und der liberalen Partei Ciudadanos, die Rajoys Volkspartei (PP) bei der Aktivierung von Artikel 155 unterstützen, nannten Ende Januar als möglichen Termin.