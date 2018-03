Katalonien Separatisten versuchen Anhänger mit Symbolpolitik zu besänftigen

Die Separatisten stemmen sich mit zwei Resolutionen gegen einen Neuanfang in Katalonien. Doch viel Zeit für ihre Blockadehaltung haben sie nicht mehr.

Madrid

Für Spanien und Katalonien gibt es im Unabhängigkeitsstreit eine gute und eine schlechte Nachricht: Die gute ist, dass die separatistischen Parteien sich trotz ihrer Wut gegen die spanische Justiz nun strikt an die Gesetze halten. Die schlechte ist, dass sich auf den Straßen Kataloniens seit den Verhaftungen wieder die Proteste häufen.

Aber zunächst zum Guten: Die Separatisten betrieben an diesem Mittwoch in der Sitzung des katalanischen Parlaments lieber reine Symbolpolitik, anstatt Beschlüsse zu fällen, die erneut gegen die Gesetze verstoßen. Die drei separatistischen Parteien, die im Parlament die Mehrheit besitzen, verabschiedeten zwei Resolutionen, deren Sinn wohl vor allem darin besteht, auf den Ärger ihrer Anhänger einzugehen.

Der entzündete sich, nachdem am Sonntag der abgesetzte katalanische Präsident Carles Puigdemont in Deutschland verhaftet worden ist und am Freitag weitere fünf Separatisten in Madrid in U-Haft geschickt wurden.

In einer Entscheidung forderte das Parlament heute die Freiheit der verhafteten Abgeordneten – mit Puigdemont sind es insgesamt neun. Die zweite Resolution fordert das Recht für Puigdemont und zwei weitere gescheiterte Präsidentschafts-Kandidaten, dieses Amt auch ausüben zu können. Die drei separatistischen Parteien wollen nach wie vor Puigdemont zum katalanischen Präsidenten wählen.

Der konnte nach der Wahl am 21. Dezember nicht ernannt werden, da er nach Belgien geflüchtet war. Seine Nummer zwei, Jordi Sànchez, schaffte es ebenfalls nicht, weil er im Gefängnis sitzt. Der dritte Kandidat, den das Parlament in den vergangenen Wochen vorschlug, Jordi Turull, erhielt am vergangenen Donnerstag im ersten Wahlgang nicht die erforderlichen Stimmen und wurde am Freitag mit weiteren vier Separatisten verhaftet.

Die spanische Justiz arbeitet derzeit die Folgen der Unabhängigkeitskrise im vergangenen Jahr auf. Im Oktober hatte die Regierung von Carles Puigdemont ein illegales Referendum über die Trennung von Spanien organisiert und anschließenden die katalanische Republik ausgerufen. Das Oberste Gericht in Spanien hat am Freitag deshalb insgesamt 25 Politiker und Aktivisten angeklagt, 13 von ihnen wegen Rebellion, einem der schwersten Verbrechen innerhalb des spanischen Strafgesetztes, das mit bis zu 30 Jahren Gefängnis bestraft wird.

Die Separatisten sehen in den Verhaftungen politische Gefangene. „Niemand kann unsere demokratisch gewählten Regierenden für das, was sie vertreten, vertreiben. Das ist die demokratische Normalität. Wir fordern, dass die Wahlergebnisse vom 21. Dezember respektiert werden“, sagte Marta Madrenas, Abgeordnete von Puigdemonts Wahlliste Junts per Catalunya.

Die Oppositionschefin und Wahlsiegerin Inés Arrimadas von den liberalen Ciutadans konterte: „Ja, auch Politiker können ins Gefängnis gehen, wenn sie gegen die Gesetze verstoßen – so sehr das auch einige hier überrascht.“ Sie beschrieb die gesamte Sitzung des Plenums als Humbug. „Jetzt bestimmen wir, wer aus dem Gefängnis entlassen werden soll. Bestimmen wir demnächst dann auch, wer da rein gehen soll?“, fragte sie zynisch.

So folgenlos die heutigen Beschlüsse bleiben, so zeigen sie dennoch, dass die Separatisten den Weg gegen die Gesetze offenbar nicht noch einmal antreten wollen. Soweit die gute Nachricht. Lange werden sie ihre Blockade ohnehin nicht mehr aufrecht erhalten können: Bis zum 22. Mai muss eine neue Regierung – und damit auch ein neuer Präsident – gewählt sein, sondern werden Neuwahlen fällig.

Die Separatisten werden kaum riskieren wollen, dabei ihre Mehrheit zu verlieren. Deshalb ist zu erwarten, dass sie in den kommenden Wochen auf konstruktive Personalvorschläge umschalten werden.

Doch die Proteste in Katalonien nehmen derweil wieder zu. Und dieses Mal sind die Organisatoren nicht die großen beiden Unabhängigkeitsorganisationen ANC und Òmnium Cultural, sondern die sogenannten Komitees zur Verteidigung der Republik.

Während die bisherigen Demonstrationen stets friedlich verliefen, wurden am Sonntag bei Demonstrationen der Komitees rund 100 Teilnehmer und Polizisten verletzt. Am Dienstag blockierten die Komitees stundenlang die wichtige Küstenautobahn A7 in Katalonien als Zeichen ihres Protestes gegen die Verhaftungen.

Die Komitees zur Verteidigung der Republik hatten sich im vergangenen September gegründet, um dafür zu sorgen, dass das illegale Referendum über die Unabhängigkeit am 1. Oktober stattfinden konnte. Sie sind meist nach Nachbarschaftsbezirken organisiert und besitzen keine einheitliche Struktur oder Führung.

Deshalb sind sie auch kaum zu kontrollieren. Insgesamt gibt es rund 300 verschiedene Komitees in Katalonien. Die katalanische Polizei Mossos d’Esquadra fürchtet, dass der Unabhängigkeitsprozess nun eine Wende hin zu gewaltsamen Protesten nehmen könnte und hat sich deshalb bereits mit dem katalanischen Parlamentspräsidenten Roger Torrent getroffen.