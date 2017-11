 Katalonien: Staatsanwaltschaft fordert U-Haft für Separatisten

Krise in Katalonien Der ehemalige katalanische Vize-Regierungschef Oriol Junqueras und acht weiter Ex-Regierungsmitglieder sind am Donnerstag zur Anhörung in Madrid erschienen. (Foto: dpa)

MadridDie spanische Staatsanwaltschaft hat das Nationalgericht in Madrid darum gebeten, dass neun Mitglieder der abgesetzten katalanischen Regierung in Gewahrsam genommen werden. Sie schlug bei Anhörungen nach Angaben des Gerichts am Donnerstag vor, dass die Inhaftierung in einem der neun Fälle gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Euro ausgesetzt werden könnte. Die Richter entschieden zunächst nicht über den Antrag.

Insgesamt neun frühere Regionalregierungsmitglieder waren am Donnerstag in dem Nationalgericht befragt worden, darunter Vizeregierungschef Oriol Junqueras. Dem gesamten Kabinett des entmachteten Regionalregierungschefs Carles Puigdemont wird nach der Erklärung im katalanischen Regionalparlament zur Abspaltung der Region von Spanien von der Staatsanwaltschaft Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung vorgeworfen.

Puigdemont war mit einigen seiner Minister nach Brüssel geflohen und hatte über seinen belgischen Anwalt erklären lassen, er werde vorerst nicht nach Spanien zurückkehren..