MadridDas Parlament der Region Katalonien hat mehrheitlich für einen Prozess zur Loslösung von Spanien und zur Gründung eines unabhängigen Staates gestimmt. Die Abgeordneten verabschiedeten am Freitag in Barcelona eine Resolution über die Konstituierung „einer katalanischen Republik als unabhängigen und souveränen Staat“, ohne eine Frist für die Ausrufung festzulegen.

Für die Annahme der Resolution stimmten in einer geheimen Wahl vor allem die Abgeordneten des separatistischen Regierungsbündnisses JxSí von Regionalpräsident Carles Puigdemont sowie der linksradikalen Partei CUP. Das Ergebnis lautete 72:10 bei zwei Enthaltungen.

Carles Puigdemont Der Regierungschef Kataloniens sang nach der Abstimmung mit den Abgeordneten der Separatisten die Hymne der Region. (Foto: AP)

Der spanische Senat gab nur gut eine halbe Stunde später der Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy grünes Licht für die Absetzung der katalanischen Regierung. Die Abgeordneten stimmten am Freitag in Madrid einer Anwendung des Verfassungsartikels 155 zu, der Zwangsmaßnahmen gegen eine abtrünnige Region erlaubt. Die Maßnahmen Madrids, die mit 214 Stimmen bei 47 Gegenstimmen und einer Enthaltung gebilligt wurden, sehen neben der Absetzung der Regionalregierung die Abhaltung von Neuwahlen in der abtrünnigen Region vor.

Der spanische Ministerpräsident Rajoy hat für 17.00 Uhr eine Sitzung des Ministerrates angekündigt. Dort könnten dann nach Medienberichten Maßnahmen wie etwa die Entmachtung der katalanischen Regierung von Carles Puigdemont eingeleitet werden. Dies wird spanischen Medienberichten zufolge vermutlich am Samstag geschehen, wenn die Entscheidung des Senats im Amtsblatt veröffentlicht ist. Weitere Schritte sollen nach und nach folgen.

Die nächsten Schritte im Katalonienkonflikt Das Szenario Nach der Billigung des spanischen Senats einer Entmachtung der katalanischen Regionalregierung und andere Zwangsmaßnahmen können erste Schritte relativ schnell folgen. Die Zeitung „La Vanguardia“ schildert das mögliche Szenario wie folgt.

Entmachtung Puigdemonts Der Ministerrat unter Regierungschef Mariano Rajoy tritt noch am Freitagnachmittag oder Samstag zusammen. Die erste Entscheidung wird die Entmachtung der katalanischen Regierung sein, vor allem von Regierungschef Carles Puigdemont. Sie kann aber erst erfolgen, wenn die Entscheidung des Senats im Amtsblatt veröffentlicht ist – vermutlich am Samstag.

Spanische Minister übernehmen Die Amtsgeschäfte der katalanischen Minister übernehmen schrittweise die zuständigen Minister in Madrid.

Was passiert mit der katalanischen Polizei? Andere Maßnahmen können nach und nach erfolgen. So soll der Chef der katalanischen Polizeieinheit Mossos, Josep Lluís Trapero, nicht direkt abgesetzt werden. Das hänge davon ab, wann der spanische Innenminister dies für opportun halte. Quelle: dpa

Das spanische Verfassungsgericht dürfte die Proklamation des katalanischen Parlaments für ungültig erklären. Abgeordnete, die mit Ja gestimmt haben, könnten vor Gericht gestellt werden und müssten bei einer Verurteilung mit Haftstrafen von bis zu 30 Jahren rechnen.

Ministerpräsident Rajoy hatte die Spanier nur wenige Minuten nach der Abstimmung in Barcelona zur Besonnenheit aufgerufen. „Ich bitte alle Spanier um Ruhe. Der Rechtsstaat wird die Legalität in Katalonien wieder herstellen“, twitterte er. Die größte Separatisten-Gruppe in Katalonien (ANC) rief die Mitarbeiter der Verwaltung in der Region dazu auf, Anordnungen aus Madrid nicht zu befolgen. Die Bediensteten sollten mit „friedlichem Widerstand“ reagieren.

Aus Furcht vor den Folgen einer Loslösung Kataloniens ziehen sich Anleger aus Spanien zurück. Der Leitindex der Börse Madrid verlor am Freitag gegen den europäischen Trend 1,4 Prozent. Der Bankenindex rutschte sogar um bis zu 3,5 Prozent ab.

Die Resolution des katalanischen Regionalparlaments sieht die Einleitung eines Unabhängigkeitsprozesses vor. Darin sollen die wichtigsten Gesetze Kataloniens erarbeitet und Verhandlungen „auf gleicher Augenhöhe“ mit den spanischen Behörden aufgenommen werden, um eine Zusammenarbeit zu begründen.

Die meisten Abgeordneten der Opposition hatten nach heftiger Debatte noch vor der Abstimmung den Saal verlassen.