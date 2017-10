Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bisher noch keine politischen Reaktionen

Doch es dürfte die Ruhe vor dem Sturm sein. Bis auf Puigdemonts knappe Videobotschaft und eine ähnlich geartete Twitter-Nachricht seines Vizes gab es keine politischen Reaktionen in Katalonien. Die werden nicht lange auf sich warten lassen. Spätestens ab Montag wird sich zeigen, wie der friedliche Protest aussehen soll. Dann werden die neuen Chefs aus Madrid in den Ministerien in Barcelona das Regiment übernehmen.

Für etwas Beruhigung inmitten all der Ungewissheit, die nun über Katalonien liegt, sorgte die Reaktion des Chefs der katalanischen Polizei Mossos d‘Esquadra. Madrid hatte auch ihn abgesetzt. Anders als Puigdemont akzeptierte er aber den Verlust seines Postens und appellierte an die Truppe, loyal gegenüber seinem bisherigen Stellvertreter zu sein, der ihn nun ersetzen wird.

Den Mossos wird Untätigkeit in dem Konflikt vorgeworfen, vor allem während des illegalen Referendums. Die schlimmsten Befürchtungen - dass es zum Streit zwischen der spanischen und der katalanischen Polizei kommen könnte – scheinen sich damit nicht zu bewahrheiten. Die Mossos haben den Begleitschutz für die abgesetzten katalanischen Minister bereits eingestellt und halten ihn nur noch für Puigdemont aus Sicherheitsgründen aufrecht.

Es spricht einiges dafür, dass die Zwangsmaßnahmen nicht in ein allen Ministerien so reibungslos verlaufen werden. Die Bürgerbewegungen und auch die antikapitalistische Partei CUP haben bereits zum passiven Widerstand nach dem Motto „Schützt unsere Institutionen“ aufgerufen. Puigdemont hat bislang auch noch nicht definiert, wie der Widerstand denn aussehen soll. Wenn sich die Akteure wieder geordnet haben und ihre Proteste anschieben, werden die Straßen von Barcelona nicht mehr so ruhig sein.

Am heutigen Sonntag schon wird sich das Bild ändern – die Gegner der Unabhängigkeit haben für den Mittag eine Demonstration angekündigt.