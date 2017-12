Die Umfragen sind mit Vorsicht zu genießen

Eine separatistische Mehrheit wiederum würde auch nicht leicht werden, denn ihre beiden großen Parteien ERC und das Bündnis „Junts per Catalunya“ des abgesetzten katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont treten nicht mehr zusammen, sondern getrennt an. Das führt dazu, dass sie ihre Differenzen wieder ausspielen: Junqueras schlägt, obwohl im Gefängnis, moderate Töne an. Puigdemont allerdings sieht sich weiter als legitimen Präsidenten Kataloniens an beansprucht diesen Posten auch nach der Wahl.

Doch damit ist ERC nicht einverstanden, falls sie mehr Stimmen erhalten als das Bündnis von Puigdemont. Zudem müssten beide Parteien sich wohl wieder mit der antikapitalistischen CUP auf einen Pakt einigen. Die aber hält weiter an ihrer Strategie der Totalkonfrontation gegen Madrid fest, während die anderen beiden Parteien nach der fehlgeschlagenen Revolution nun vom Dialog mit dem spanischen Staat reden.

Die Umfragen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Beim Brexit und der Wahl des US-Präsidenten haben die Meinungsforscher deutlich danebengelegen. Auch die Wahl in Katalonien hat zahlreiche Unbekannte. So hoffen die Nichtseparatisten auf eine hohe Wahlbeteiligung. Die Separatisten gehen ohnehin an die Urne, um den ersehnten Wandel herbeizuführen. Die Eskalation des Streits, so hoffen die Antiseparatisten, werde nun all diejenigen mobilisieren, die sich eigentlich nicht für regionale Politik interessieren und in den vergangenen Jahren zu Hause geblieben sind.

So blicken Spanien und wohl ganz Europa am Donnerstag gebannt nach Katalonien. Ein Ergebnis, das für sofortige Entspannung sorgt, wird es aber nicht geben. Viele Experten stehen sogar jedweder Mehrheit des einen oder anderen Blocks skeptisch gegenüber, weil sie die tiefe Spaltung der katalanischen Gesellschaft noch verstärken würde. „Die Katalanen sind etwa zu gleichen Teilen in Separatisten und Nichtseparatisten gespalten“, sagt der Politologe Ignacio Lago von der Universität Pompeu Fabra in Barcelona. „Niemand sollte deshalb der Region sein Programm verordnen. Was Katalonien braucht, ist ein Abkommen zwischen den Lagern. Nur dann wird sich die Lage langfristig beruhigen.“

In den vergangenen Jahren haben sich in Umfragen tatsächlich zahlreiche Katalanen für einen dritten Weg ausgesprochen, doch den gab es bislang nicht. Nach den dramatischen vergangenen Monaten diskutiert das Parlament in Madrid inzwischen immerhin über einen neuen Finanzausgleich zwischen den Regionen und über eine Reform der spanischen Verfassung. Die Wahlen allein werden das Problem nicht lösen. Aber sie könnten eine grundlegende Lösung anstoßen.