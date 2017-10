 Katalonien: Votum für Unabhängigkeit – Madrid darf Puigdemont absetzen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

MadridDas Parlament der Region Katalonien hat mehrheitlich für einen Prozess zur Loslösung von Spanien und zur Gründung eines unabhängigen Staates gestimmt. Die Abgeordneten verabschiedeten am Freitag in Barcelona eine Resolution über die Konstituierung „einer katalanischen Republik als unabhängigen und souveränen Staat“, ohne eine Frist für die Ausrufung festzulegen.

Für die Annahme der Resolution stimmten in einer geheimen Wahl vor allem die Abgeordneten des separatistischen Regierungsbündnisses JxSí von Regionalpräsident Carles Puigdemont sowie der linksradikalen Partei CUP. Das Ergebnis lautete 72:10 bei zwei Enthaltungen.

Carles Puigdemont Der Regierungschef Kataloniens sang nach der Abstimmung mit den Abgeordneten der Separatisten die Hymne der Region. (Foto: AP)

Der spanische Senat gab nur gut eine halbe Stunde der Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy grünes Licht für die Absetzung der katalanischen Regierung. Die Abgeordneten stimmten am Freitag in Madrid einer Anwendung des Verfassungsartikels 155 zu, der Zwangsmaßnahmen gegen eine abtrünnige Region erlaubt. Die erste Maßnahme werde sein, den katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont und seine Minister zu entlassen, hatte Rajoy vor der Entscheidung des Senats gesagt.

Das spanische Verfassungsgericht dürfte die Proklamation des katalanischen Parlaments für ungültig erklären. Abgeordnete, die mit Ja gestimmt haben, könnten vor Gericht gestellt werden und müssten bei einer Verurteilung mit Haftstrafen von bis zu 30 Jahren rechnen.

Der Leitindex der Börse in Madrid verlor in Folge der Entscheidungen in Barcelona und Madrid 1,4 Prozent.

Die Resolution des katalanischen Regionalparlaments sieht die Einleitung eines Unabhängigkeitsprozesses vor. Darin sollen die wichtigsten Gesetze Kataloniens erarbeitet und Verhandlungen „auf gleicher Augenhöhe“ mit den spanischen Behörden aufgenommen werden, um eine Zusammenarbeit zu begründen.

Die meisten Abgeordneten der Opposition hatten nach heftiger Debatte noch vor der Abstimmung den Saal verlassen.

Jubel in Barcelona Demonstranten vor dem Regionalparlament nach der Abstimmung. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

Die separatistischen Abgeordneten standen nach Bekanntgabe des Abstimmungssieges von ihren Sitzen auf und sangen die katalanische Nationalhymne. Vor dem Parlament versammelten sich nach Medienschätzung mehr als 15.000 Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung, die das Ergebnis der Abstimmung feierten.

Der heutigen Abstimmung vorangegangen war ein vom Verfassungsgericht für illegal erklärtes Referendum am 1. Oktober. Dabei hatten in Katalonien etwa 90 Prozent für die Unabhängigkeit der wirtschaftsstarken Region gestimmt. Allerdings beteiligten sich nur gut 40 Prozent der Wahlberechtigten.