Das katalanische Parlament möchte Carles Puigdemont zum Regierungschef wählen – auch in Abwesenheit. Spanien ist dagegen und versucht ihn während seines Aufenthalts in Kopenhagen verhaften lassen.

Carles Puigdemont hat sein Exil in Brüssel verlassen und ist nach Dänemark gereist. (Foto: AFP) Carles Puigdemont

Madrid/KopenhagenDer ins Ausland geflüchtete und abgesetzte Regierungschef Kataloniens, Carles Puigdemont, wird erneut als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten aufgestellt. Der Präsident des katalanischen Regionalparlaments, Roger Torrent, kündigte am Montag an, bei der Wahl des Regierungschefs werde als erstes über den Kandidaten Puigdemont abgestimmt. Puigdemont sei der einzige Kandidat mit ausreichend Rückendeckung für den Versuch einer Regierungsbildung. Er habe Ministerpräsident Mariano Rajoy in einem Schreiben um ein Treffen gebeten, um die „abnormale Lage“ in Katalonien zu erörtern. Das Votum werde spätestens bis zum 31. Januar abgehalten. Derzeit steht die Region unter Zwangsverwaltung der spanischen Zentralregierung. Diese hat erklärt, Puigdemont könne nicht erneut zum Regierungschef gewählt werden, da er nach Belgien ins Exil gegangen sei und bei der Abstimmung physisch nicht anwesend sein werde.

Puigdemont war im Oktober nach Brüssel geflohen, weil die spanischen Behörden gegen ihn im Zusammenhang mit der umstrittenen Unabhängigkeitserklärung Kataloniens im vergangenen Jahr ermitteln und ihm eine Haftstrafe droht. Nach Ansicht der Zentralregierung ist die Abspaltung einer spanischen Region illegal. Bei der Parlamentswahl im Dezember hatten die Separatisten ihre Mehrheit im Parlament der autonomen Region verteidigen können. Da acht ihrer Abgeordneten aber in Haft oder im Exil sind, können sie ihre Mehrheit nicht ausspielen.

Puigdemont hält sich derzeit in Dänemark auf. Der spanische Generalstaatsanwalt will den internationalen Haftbefehl gegen ihn erneuern und hat beim Obersten Gerichtshof beantragt, den Haftbefehl zu reaktivieren.

Die Reise des katalanischen Ex-Regionalchefs Carles Puigdemont nach Dänemark hat großes Interesse bei Medien und Öffentlichkeit ausgelöst. Bei seiner Landung auf dem Flughafen Kopenhagen wurde der 55-Jährige am Montag von Kamerateams empfangen. Trotz des Haftbefehls konnte der abgesetzte Regionalchef zunächst unbehelligt nach Dänemark einreisen.

Puigdemont war Ende Oktober nach einem Beschluss zur Abspaltung Kataloniens von Spanien seines Amtes enthoben worden. Unmittelbar danach hatte er sich nach Brüssel abgesetzt, um einer Festnahme zu entgehen. Dem 55-Jährigen werden Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen. Bei einer Rückkehr nach Spanien droht ihm die sofortige Festnahme.

An der Universität von Kopenhagen will Puigedmont am frühen Nachmittag an einer Diskussion mit dem Titel „Katalonien und Europa, am Scheideweg der Demokratie?“ teilnehmen. Auch Treffen mit dänischen Politikern sind geplant.