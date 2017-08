Terror, Korruption und Stammesdenken

Kenia erlebt derzeit zwar einen leichten Wirtschaftsaufschwung mit Wachstumsraten von rund fünf Prozent, doch gilt der ostafrikanische Staat noch immer als hochkorrupt: Viele Beobachter im Land werfen der politischen Elite vor, nicht dem Gemeinwohl sondern allein der Selbstbereicherung verpflichtet zu sein – mit verheerenden Folgen für die Glaubwürdigkeit der Politiker des Landes.

Dabei ist die vermeintliche Wirtschaftslokomotive Kenia, immerhin Afrikas viertgrößte Volkswirtschaft nach Südafrika, Nigeria und Angola, in den vergangenen Jahren unter enormen Druck vonseiten des islamistischen Terrors geraten, der vor allem von der in Somalia ansässigen Islamistenmiliz al-Shabaab ausgeht. In Erinnerung geblieben sind vor allem zwei Großanschläge: zum einen jener auf das Westgate Einkaufszentrum in Nairobi, bei dem im September vor vier Jahren 67 Menschen starben.

Zum anderen im April 2015, als die Islamisten bei einem noch blutigeren Angriff auf eine Universität im Norden des Landes 147 Studenten massakrierten. Dabei handelte es sich um den schwersten Terroranschlag in Kenia seit 1998, als bei der Detonation eines mit Sprengstoff beladenen Lieferwagens vor der US-Botschaft in Nairobi 213 Menschen starben.

Seit die Terroristen von al Shabaab vermehrt Dörfer an der malerischen kenianischen Nordküste überfallen, kommen immer weniger Touristen ins Land, zumal es inzwischen ausdrückliche Reisewarnungen vieler westlicher Regierungen für einzelne Regionen im Norden gibt, längere Zeit sogar für die Küstenstadt Mombasa gab.

Mit ihren Angriffen haben die Islamisten einen der bedeutendsten Wirtschaftszweige des Landes an seinem Nerv getroffen: Der Anteil der Fremdenverkehrsbranche am kenianischen Sozialprodukt liegt bei rund 15% und ist damit nach Kaffee und Tee wichtigster Devisenbringer. Kein Wunder, dass die Zahl der im Tourismus tätigen Kenianer zuletzt auf wenig mehr als 200.000 gefallen ist. Wenig tröstlich ist dabei, dass sich die Zahl der zum Schutz von Touristen und Geschäften angestellten Wachmänner zeitgleich drastisch erhöht hat: Insider glauben, dass inzwischen mehr als 250.000 Kenianer in der Sicherheitsindustrie des Landes angestellt sind. Allein in Nairobi soll inzwischen über 100.000 Wachleute geben, wodurch die Sicherheitsbranche dort zum größten Arbeitgeber aufgestiegen ist.

Sollten unter diesen wenig guten Rahmenbedingungen nun auch noch die Wahlen nicht friedlich verlaufen, käme dies für das Land einem Desaster gleich. Wenn Kenia weiter wachsen wolle, müsse es jedenfalls weit mehr tun gegen die tief verankerte Korruption, den Terrorismus aber vor allem auch das so zerstörerische Stammesdenken, das die frühere britische Kolonie seit ihrer Unabhängigkeit 1963 fest im Griff hat, glaubt Samuel Nyademo, Ökonom an der Universität von Nairobi. „In einer Welt, wo Touristen und Investoren viele Möglichkeiten offenstehen, darf Kenia gar nicht erst in den Ruf geraten, ein womöglich instabiles Land zu sein“.

Doch der Schaden ist längst getan. Der schrille Wahlkampf hat Kenia weiter polarisiert. Und noch immer lebt rund die Hälfte seiner 40 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze, wobei vor allem die mehr als 10 Millionen arbeitslosen Jugendlichen viel sozialen Sprengstoff produzieren. Keinem seiner bislang vier Präsidenten ist es in den 54 Jahren seit der Unabhängigkeit gelungen, das Land und seine so tief zerstrittenen Volksgruppen miteinander auszusöhnen. Und egal wie die Wahl am Dienstag ausgehen wird: Daran dürfte sich auch künftig nur sehr wenig ändern.