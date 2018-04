 Kiew: Ukrainische Nationalisten demonstrieren gegen Staatsführung

In der Ukraine sind tausende Nationalisten auf die Straße gegangen. Die Proteste richteten sich gegen Korruption und russischen Einfluss.

Ukrainische Nationalisten nehmen mit Flaggen an einer Demonstration unter dem Motto „Für eine ukrainische Zukunft ohne Oligarchen“ in der Hauptstadt teil. (Foto: dpa) Ukrainische Nationalisten

KiewTausende ukrainische Nationalisten haben im Kiewer Stadtzentrum gegen die Regierung, Korruption und den Einfluss Russlands protestiert. 1500 Polizisten sicherten den Marsch, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte.

Die unter dem Motto „Für eine ukrainische Zukunft ohne Oligarchen“ organisierte Demonstration durch das Regierungsviertel sei ohne Zwischenfälle verlaufen. Ein Bündnis nationalistischer Parteien hatte zu dem Protest aufgerufen.

Die Wirtschaft der Ex-Sowjetrepublik wird seit der Privatisierungswelle in den 1990er Jahren von Oligarchen wie Präsident Petro Poroschenko dominiert. Im März 2019 soll in der Ukraine die nächste Präsidentenwahl stattfinden, bei der auch Poroschenko antreten will. Umfragen zufolge ist seine Beliebtheit in den vergangenen Monaten gesunken.