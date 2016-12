 Kolumbien: Amnestiegesetz für Farc-Kämpfer verabschiedet

image

Kolumbien und die Farc: Frieden mit der Brechstange

Wenige Tage nach dem Tod des Guerilleros Fidel Castro wird das Ende des blutigsten Guerilla-Konflikts in Lateinamerika besiegelt. In Kolumbien läuft nun die Operation „Waffenabgabe“ an – auch wenn das Volk „No“ sagt. mehr…