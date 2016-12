„Die Menschen werden immer Wege finden“

Der Tagesablauf der Frauen ist streng getaktet. Wann sie welches Medikament nehmen, zu welcher Uhrzeit sie was essen dürfen und wie sie sich zu welcher Phase der Schwangerschaft zu verhalten haben. Damit sie sich dieser Kontrolle nicht entziehen können, bleiben sie die ganze Zeit über in der Klinik. Immerhin dürfen ihr echten Familien sie einmal besuchen kommen. Gelegentlich telefonieren sie auch mit den leiblichen Eltern der Kinder, die sie gerade austragen – falls beide Seiten das möchten.

„Ich würde mich noch einmal dafür entscheiden", sagt die 32-jährige Pooja Mukeshbhai Nair, im achten Monat schwanger. „Das ist die beste Unterkunft, in der ich jemals gewohnt habe.” Angst davor, dass sie eine zu enge Bindung zu dem Kind bekommen, hätten sie nicht, sagen die Frauen. Allerdings äußern sich in Internetforen auch immer wieder Leihmütter, die die Trennung von dem Kind nicht verkraften – selbst, wenn sie keinerlei genetische Verbindung zum Kind haben.

Für die Befürworter regulierter, kommerzieller Leihmutterschaften sind stabile Verhältnisse das beste Argument gegen weitere Verbote. „Der Wunsch nach Kindern ist so groß, die Menschen werden immer Wege für Leihmutterschaften finden”, sagt Agent Wankhede. „Wenn man es schon nicht verhindern kann, dann doch bitte transparent machen und regulieren.”

Doch bisher geht der Trend eher in die andere Richtung: Mittlerweile werden die Geschäfte auch länderübergreifend organisiert, um Gesetzeslücken in den jeweiligen Staaten zu nutzen. Viele Kambodschanerinnen dürften angesichts der Unsicherheiten durch das plötzliche Verbot nun nach Thailand gebracht werden, um zu entbinden – was in Thailand weiterhin vollkommen legal wäre.

Schon davor wurden umgekehrt Thailänderinnen nach Kambodscha für die Einpflanzung der Embryos und die Entbindung nach Kambodscha gebracht. Sollte Indien nun bald die Leihmutterschaft verbieten, dürften bereitwillige Inderinnen wohl bald ins Flugzeug gesetzt werden, vermutet Berater Everingham. „Ich halte das für sehr wahrscheinlich.”