Leihmütter weichen in ärmere Länder aus

Es dauerte nur wenige Wochen bis Kliniken und Agenten in Ländern wie Nepal und Kambodscha versuchten, die Lücke zu schließen. Doch mittlerweile haben auch diese beiden Staaten das Geschäft mit den Bäuchen verboten. In Kambodscha, wo innerhalb kurzer Zeit aus dem Nichts schätzungsweise rund 50 Kliniken entstanden, griff der Staat diesen Oktober durch. Im November nahmen die Behörden des Landes auch noch eine australische Agentin fest. Jetzt sind viele Eltern in Sorge um ihre noch nicht eingepflanzte Embryos – und ihre bereits in Leihmüttern wachsenden Kinder.

Das Chaos spürt derzeit auch Gaurav Wankhede, Gründer der Agentur „Become Parents“ in Kalkutta. Sein Unternehmen bringt Kliniken, Leihmütter und Eltern zusammen – und war auch in Kambodscha tätig. Jetzt ist er damit beschäftigt, Eltern zu helfen, noch nicht eingepflanzte Embryonen außer Landes zu bringen. Viele werden wohl in Asien bleiben, sagt Wankhede. Daneben würden auch Kliniken in Georgien und der Ukraine profitieren.

Die neuen Länder werden dabei immer ärmer: Mittlerweile rücken Staaten wie Laos oder Myanmar in den Fokus der Branche – wo eine hohe Rechtsunsicherheit herrscht, die Institutionen schwach und medizinische Standards niedriger sind. Insbesondere in Laos würden schon jetzt große indische Kliniken investieren, sagt Berater Everingham. In den permanenten Gesetzesänderungen und der Wanderung der Industrie sieht er eine Gefahr für alle Beteiligten, sagt er. “Ständig wird Unsicherheit geschaffen. Darunter leiden sowohl die Leihmütter als auch die leiblichen Eltern.”

Legal sind kommerzielle Leihmutterschaften zwar auch in einigen westlichen Staaten. Doch aufgrund der höheren Kompensationen der Frauen und teurerer medizinischer Kosten ist sie für die meisten unerschwinglich. In der Ukraine ist ein Leihmutter-Kind für rund 45.000 US-Dollar zu haben, in Kambodscha mussten Paare sogar nur rund 30.000 US-Dollar hinlegen. In den Vereinigten Staaten müssen Kunden in der Regel deutlich mehr als 100.000 US-Dollar berappen.

Chefärztin Patel sieht nichts Schlimmes darin, dass Frauen aus armen Ländern ihre Gebärmutter zur Verfügung stellen. Ihre Klinik sieht sie als eine Art Entwicklungsprojekt. "Ich gebe den Frauen eine Perspektive, die sie sonst nie haben können”, sagt Patel. Umgerechnet rund 6000 Euro bekommen Leihmütter für die Strapazen während der neun Monate und der Geburt. Bei Zwillingen legt Patel noch einmal 1000 Euro oben drauf. Ein Vermögen für die Frauen, die mit Feldarbeit weniger als zwei Euro am Tag verdienen würden. Zudem seien die Frauen medizinisch top betreut und abgesichert, sagt Patel.