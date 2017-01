WashingtonDer Kreml spricht von „Pulp Fiction“: Der Vorwurf, Moskau sammle „Kompromat“ – so die russische Kurzform für kompromittierendes Material – entbehre jeder Grundlage, sagte Wladimir Putins Sprecher Dmitri Peskow. Russland habe weder Erpressungsmaterial gegen Donald Trump, noch gegen dessen Herausforderin Hillary Clinton gesammelt.

„Das ist eine absolute Ente, eine absolute Fälschung und völliger Blödsinn“, so Peskow. Mit so etwas gebe sich der Kreml nicht ab. „Das nennt man Pulp Fiction“, fügte er den englischen Begriff für billige Schundliteratur hinzu. „Das ist eindeutig ein Versuch, die bilateralen Beziehungen zu stören“, sagte Peskow in Moskau.

Die geplanten neuen Sanktionen gegen Russland beurteilte er als schädlich für die gesamte Weltwirtschaft. Die neuen kritischen Töne des designierten US-Außenministers Rex Tillerson hingegen wollte er nicht kommentieren.

Russland trage bezüglich Tillerson keine „rosa Brille“, schätze aber dessen „konstruktive Härte“ bei der Verteidigung seiner Interessen, sagte Peskow, der dazu aufrief, dessen Rede vor dem Senat abzuwarten.

Zu den in den US-Medien erhobenen Vorwürfen meldete sich unterdessen auch der ehemalige russische Geheimdienstchef Nikolai Kowaljow – Vorgänger von Putin auf dem Posten des FSB-Direktors – zu Wort. Er wies die Beschuldigungen als unglaubwürdig zurück.

Vor allem dementierte er, dass der Kreml schon mit der Sammlung von Material begonnen habe, als Trump in Moskau war. „Wer hat Interesse daran, Kompromat über einen Mann zu sammeln, der herkommt um einen Schönheitswettbewerb zu veranstalten“, fragte er.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?