Donald Trump Ausgespäht? Russland soll geheime Informationen über den designierten US-Präsident Donald Trump zusammengestellt haben. (Foto: Reuters)

WashingtonKein Tag scheint zu vergehen, ohne dass der künftige US-Präsident Schlagzeilen macht. Auf den Vorwurf, von Russland erpressbar zu sein, reagierte Donald Trump via Twitter mit mehreren empörten Tweets – unter anderem verglich er sein Land indirekt mit Nazi-Deutschland.

Sein Ärger richtet sich insbesondere an die US-Geheimdienste. Diese hätten die „Fake-News“ niemals an die Öffentlichkeit geben dürfen, so Trump. „Falsche Nachrichten – eine totale politische Hexenjagd!“, machte er seinem Ärger Luft. Er sieht sich einer Medienkampagne ausgesetzt.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Zuvor hatten die Zeitung „New York Times“ und der TV-Sender CNN berichtet, dass Moskau im Besitz persönlicher und finanzieller Informationen über Trump sei. Die US-Geheimdienste hätten das Material zunächst als „nicht substanziell“ eingestuft.

Demnach wurden Trump und der scheidende Amtsinhaber Barack Obama vergangene Woche darüber informiert. Trumps Beraterin Kellyanne Conway sagte im Sender CNN: „Die Berichte nennen keine Quellen, nichts ist bestätigt.“

Der Kreml spricht von „Pulp Fiction“: Der Vorwurf, Moskau sammle „Kompromat“ – so die russische Kurzform für kompromittierendes Material – entbehre jeder Grundlage, sagte Wladimir Putins Sprecher Dmitri Peskow. Russland habe weder Erpressungsmaterial gegen Donald Trump, noch gegen dessen Herausforderin Hillary Clinton gesammelt.

„Das ist eine absolute Ente, eine absolute Fälschung und völliger Blödsinn“, so Peskow. Mit so etwas gebe sich der Kreml nicht ab. „Das nennt man Pulp Fiction“, fügte er den englischen Begriff für billige Schundliteratur hinzu. „Das ist eindeutig ein Versuch, die bilateralen Beziehungen zu stören“, sagte Peskow in Moskau.

Zu den in den US-Medien erhobenen Vorwürfen meldete sich unterdessen auch der ehemalige russische Geheimdienstchef Nikolai Kowaljow – Vorgänger von Putin auf dem Posten des FSB-Direktors – zu Wort. Er wies die Beschuldigungen als unglaubwürdig zurück.

Vor allem dementierte er, dass der Kreml schon mit der Sammlung von Material begonnen habe, als Trump in Moskau war. „Wer hat Interesse daran, Kompromat über einen Mann zu sammeln, der herkommt um einen Schönheitswettbewerb zu veranstalten“, fragte er. Die Meldungen seien ein Versuch der Obama-Administration, den Nachfolger im Weißen Haus zu diskreditieren, sagte Kowaljow.