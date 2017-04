„Waffen auf dem Schlachtfeld, die wir vorher nicht gesehen haben“

Vor allem der Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) wird in Moskau als Motivation genannt. Der IS ist in Afghanistan erst 2015 aufgekommen, lässt sich aber trotz massiver Luftangriffe der USA nicht auslöschen. Geheimdienste berichten außerdem, dass IS-Kämpfer auf der Flucht aus Syrien und dem Irak in Afghanistan und Zentralasien eine neue Basis suchen könnten.

Kritiker werfen Russland nun vor, zweigleisig zu fahren und nicht mehr nur mit der Regierung freundliche Kontakte zu pflegen, sondern auch mit deren Erzfeind, den Taliban. Denn die gelten als erbitterte Gegner des IS, sie haben sogar „Spezialkräfte“ gegen den IS. Der russische Spezialbeauftragte für Afghanistan, Samir Kabulow, hatte der Nachrichtenagentur Interfax schon Ende 2015 gesagt, dass sich die Interessen der Taliban da „objektiv mit unseren Interessen“ überschnitten. Das war von Afghanistan und den Nato-Staaten im Land mit Besorgnis wahrgenommen worden.

Eigentlich wolle Russland doch nur die Arbeit der Nato unterminieren, schimpfte der Kommandeur der US- und Nato-Streitkräfte, General John Nicholson bei einem Pentagon-Briefing im Dezember. Ende März sprach der Chef des US-Zentralkommandos, General Joseph Votel, in Washington sogar von möglichen russischen Waffenlieferungen an die Taliban. Ein westlicher Diplomat in Afghanistan bestätigt, es gebe „Waffen auf dem Schlachtfeld, die wir vorher nicht gesehen haben“.

Russland selbst sagt in den vergangenen Wochen immer wieder, die Vorwürfe seien haltlos – Ablenkungsmanöver der USA nach ihrem Totalversagen in Afghanistan. Ja, Moskau sei in Kontakt mit den Taliban, aber nur, um die Taliban zu Friedensgesprächen zu bewegen, betonte Kremlchef Wladimir Putin vor der Moskauer Konferenz.

Moskauer Militärhilfe für die Taliban wäre verheerend für die afghanische Regierung. Allein 2016 hatten die Taliban mehr als 6000 Soldaten und Polizisten getötet. In vielen Provinzen kontrollieren sie nun wieder zusammenhängendes Territorium. Und ihre nächste Frühjahrsoffensive steht kurz bevor. Vermutlich kurz nach Ende der Moskauer Friedenskonferenz.