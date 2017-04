 Konflikt mit USA: Nordkorea warnt vor Atomkrieg

Kim In Ryong Der stellvertretende Vertreter von Nordkorea bei den Vereinten Nationen (Uno) warnt vor einem Krieg. (Foto: dpa)

New YorkNordkorea hat vor dem Ausbruch eines Atomkriegs gewarnt. Die USA verwandelten die Koreanische Halbinsel in den größten Gefahrenherd der Welt, sagte der stellvertretende nordkoreanische UN-Botschafter Kim In Ryong am Montag. In dieser Situation könne jederzeit ein thermonukleaer Krieg ausbrechen.

Kim nannte die derzeitigen Militärmanöver der USA und Südkoreas die größte aggressive Kriegsübung aller Zeiten. Nordkorea verstärke seine Atomstreitmacht, um sich gegen die „boshaften nuklearen Drohungen und Erpressungen“ der USA verteidigen zu können. Sein Land sei bereit, auf jede Art von Krieg zu reagieren.

US-Vizepräsident Mike Pence hat Nordkorea bei einem unangekündigten Besuch an der innerkoreanischen Grenze hingegen vor einem Festhalten an seinem Atomwaffenprogramm gewarnt. „Die Ära der strategischen Geduld ist vorbei“, sagte Pence während eines Aufenthalts in der Entmilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea am Montag. Für den Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump war es der Auftakt einer zehntägigen Reise durch Asien und Australien.

Nordkorea hatte am Sonntag abermals eine Rakete getestet. Der Versuch scheiterte diesmal, das Geschoss explodierte nach amerikanischen und südkoreanischen Angaben schon beim Start. Bei dem Geschoss handelte es sich laut US-Angaben um eine Mittelstreckenrakete. Pence bezeichnete den Raketentest als Provokation.

Mike Pence Der US-Vizepräsident beim Besuch eines Beobachtungspostens in der Nähe des Dorfes Panmunjom. (Foto: AFP / Hermann Bredehorst)

Bei dem Besuch an der Grenze blickte der in eine dunkelbraune Bomberjacke gekleidete Vizepräsident durch ein Fernglas direkt in Richtung Nordkorea. Zwei nordkoreanische Soldaten beobachteten ihn von der anderen Seite der mit Stacheldraht gesicherten Grenze und machten mehrere Fotos von dem Besucher aus den USA.

Pence sagte, Trump hoffe, dass China seine „außergewöhnlichen Hebel“ benutzen werde, um Druck auf Nordkorea auszuüben, damit es sein Waffenprogramm aufgebe. In Richtung Pjöngjang warnte er, dass die Geduld der USA nicht unendlich sei. „Präsident Trump hat klargemacht, dass die Geduld der Vereinigten Staaten und unserer Verbündeter in dieser Region zu Ende geht und wir einen Wandel sehen wollen. Wir wollen sehen, dass Nordkorea seinen rücksichtslosen Weg der Entwicklung von Atomwaffen aufgibt“, sagte er. Das stetige Gebrauchen und Testen von ballistischen Raketen sei nicht akzeptabel.

Trump, Nordkorea und Raketen – eine Chronik 28. Januar Experten berichten, dass Nordkorea den umstrittenen Atomreaktor in Yongbyon wieder in Betrieb genommen habe. Quelle: dpa

12. Februar Pjöngjang testet eine ballistische Mittel-Langstreckenrakete. Bei Tausenden Kilometern Reichweite könnte sie einen Atomsprengkopf transportieren. Zur gleichen Zeit besucht der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe Trump in Washington.

1. März Die USA und Südkorea beginnen ihre jährlichen gemeinsamen Militärübungen, die bis zum 30. April dauern sollen.

6. März Nordkorea feuert vier ballistische Raketen ab – drei davon seien erst in der 200-Seemeilen-Zone vor Japan ins Meer gestürzt, heißt es aus Tokio. Nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien richtet sich die Übung gegen US-Stützpunkte in Japan.

7. März Die US-Streitkräfte teilen mit, dass mit der umstrittenen Stationierung eines neuen Raketenabwehrsystems in Südkorea begonnen worden sei. Die ersten Elemente des Systems seien eingetroffen.

16.-19. März Auf seiner Reise nach Japan, Südkorea und China erklärt US-Außenminister Rex Tillerson die bisherige „Politik der strategischen Geduld“ gegenüber Pjöngjang als gescheitert. Zwar sagt er, das Land müsse sich vor den USA „nicht fürchten“, schließt aber ein militärisches Vorgehen prinzipiell nicht aus. Die USA wollten in dem Konflikt enger mit China zusammenarbeiten.

22. März Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilt mit, dass dem nördlichen Nachbarn offensichtlich ein neuerlicher Raketentest misslungen sei. Nach Angaben von US-Medien scheint die Rakete „innerhalb von Sekunden nach dem Start explodiert zu sein“.

2. April Trump kündigt in einem Interview der „Financial Times“ an, Nordkoreas Atomwaffenprogramm notfalls im Alleingang zu stoppen.

6. April Beim Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping in den USA erklären beide Seiten, dass das nordkoreanische Atomprogramm ein „ernstes Stadium“ erreicht habe.

10. April China und Südkorea kündigen bei weiteren Raketen- und Atomtests Nordkoreas neue Sanktionen an. Gleichzeitig droht Pjöngjang den USA wegen der Entsendung von Kriegsschiffen mit „härtesten Gegenmaßnahmen“. Die Volksrepublik sei für jede Art von Krieg bereit.

11. Aprl Trump fordert China auf, seinen Einfluss auf Nordkorea geltend zu machen. „Andernfalls lösen wir das Problem ohne sie.“ Tags darauf lobt er China dafür, Schiffe mit Kohlelieferungen aus Nordkorea zurückgeschickt zu haben. Dies sei ein „großer Schritt“.

Später wiederholte Pence in einer gemeinsamen Erklärung mit dem geschäftsführenden südkoreanischen Präsidenten Hwang Kyo Ahn, dass „alle Optionen auf dem Tisch liegen“, um mit der von Nordkorea ausgehenden Bedrohung umzugehen. Jeder nordkoreanische Gebrauch von Atomwaffen würde „eine überwältigende und effektive Reaktion“ auslösen. Das amerikanische Bekenntnis zu Südkorea sei „eisern und unumstößlich“.

China forderte währenddessen eine Rückkehr zu Verhandlungen. Außenamtssprecher Lu Kang sagte am Montag, die Spannungen auf der Koreanischen Halbinsel müssten gelindert werden, damit der sich zuspitzende Streit zu einer friedlichen Lösung gebracht werden könne. China wolle die Mehrparteienverhandlungen wiederaufnehmen, die 2009 im Sande verlaufen waren.

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe setzt im Streit um das nordkoreanische Raketen- und Atomprogramm neben Dialog auch auf Druck. Natürlich seien diplomatische Bemühungen wichtig, um den Frieden zu wahren, sagte Abe am Montag in einer Parlamentssitzung in Tokio. „Doch Dialog um des Dialogs willen ist bedeutungslos“, fügte er hinzu.

Deshalb sei es nötig, Druck auf Nordkorea auszuüben, „damit sie ernsthaft auf einen Dialog reagieren“. Abe rief China und Russland auf, bei dem Thema eine konstruktivere Rolle einzunehmen.

Trump hatte am Sonntag erklärt, dass die USA und China gemeinsam am „Nordkorea-Problem“ arbeiteten. Trumps Nationaler Sicherheitsberater, Herbert Raymond McMaster, sagte, die Entscheidung des Präsidenten zum Angriff eines Luftwaffenstützpunktes in Syrien zeige, dass er offensichtlich nicht davor zurückschrecke, harte Entscheidungen zu treffen.