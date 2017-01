LondonDie Wirtschaftsaktivitäten in der Euro-Zone haben zum Ende des vergangenen Jahres so stark zugenommen wie seit Mai 2011 nicht mehr. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Finanzinformationsdienstes IHS Markit in den 19 Euro-Ländern. Demnach lag ein wichtiger Einkaufsmanagerindex im Dezember vergangenen Jahres bei einem Wert 54,4 im Vergleich zu 53,9 im Vormonat. In Deutschland betrug der Wert diesmal 55,2.

Der schwache Euro hat besonders Industrie und Dienstleistungssektor zum Aufschwung verholfen. Am stärksten gewachsen ist die Wirtschaft in Spanien, dicht gefolgt von Deutschland.

Mit dem Aufstreben rechtspopulistischer Parteien und bevorstehenden Wahlen in Frankreich, Deutschland und Italien, könnte ein schnelleres Wachstum ein solides Fundament in einer politisch ungewissen Zeit sein.

„Es bleibt jedoch höchst unsicher, ob es der Euro- Zone gelingen wird, mit diesen guten Vorgaben im neuen Jahr dann richtig durchzustarten,“, sagt Markit-Chefsvolkswirt Chris Williamson. Viel hänge von der politischen Entwicklung im Jahresverlauf 2017 ab.

Als Risikofaktoren sehen viele Ökonomen außerdem die anstehenden Verhandlungen Großbritanniens über einen EU-Austritt und einen eingeschränkten Freihandel unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Der Index gilt als umfassender Maßstab für die Konjunktur in den Produktions- und Dienstleistungssektoren.