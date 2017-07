BerlinAnfang der Woche wurden der Menschenrechtler Peter Steudtner und fünf weitere Aktivisten wegen Terrorverdachts in Istanbul festgenommen – heute erreicht die diplomatische Krise eine neue Eskalationsstufe. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, der seinen Urlaub unterbrochen hatte, kündigte eine Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik an. So sagte Gabriel, dass die Bundesregierung deutsche Unternehmensinvestitionen in der Türkei nicht länger befürworten könne, wenn jedes rechtlich einwandfrei handelnde Unternehmen damit rechnen müsse, als Terrorunterstützer bezeichnet zu werden. Auch die Hermes-Bürgschaften für Türkei-Geschäfte – mit denen der Staat Auslandsgeschäfte von Unternehmen gegen Ausfälle absichert – müssten überprüft werden. Er könne sich auch nicht vorstellen, dass die EU-Verhandlungen mit der Türkei über eine Zollunion ausgeweitet werden könnten.

Außerdem kündigte der Außenminister eine Verschärfung der Reisehinweise für die Türkei an. Türkeireisenden werde empfohlen, sich bei der Botschaft oder Konsulaten registrieren zu lassen.

Man habe sich immer wieder in Geduld geübt, sich zurückgenommen und darauf gesetzt, dass in der Türkei die Vernunft zurückkehre. „Immer wieder sind wir enttäuscht worden“, sagte Gabriel. Wer jetzt wieder überlege, die Todesstrafte einzuführen, wolle das Rad der Geschichte zurückdrehen.

Der Außenminister betonte noch einmal, dass Steudtner sich in keinster Weise strafbar gemacht habe und verurteilte die Inhaftierung des Menschenrechtlers scharf. Man erhoffe sich dadurch eine „Rückbesinnung der türkischen Regierung auf die europäischen Werte“. „It takes two to tango“, sagte Gabriel, was auf deutsch soviel heißt wie: Es braucht zwei zum Tango tanzen.

Was es mit den Hermes-Bürgschaften auf sich hat Zahlungsrisiken Exporte von Maschinen, Anlagen oder Autos sind ein wichtiger Motor der deutschen Wirtschaft. Allerdings bergen Ausfuhren manchmal auch Zahlungsrisiken, die normalerweise über Versicherungen abgedeckt werden. In einigen Fällen, etwa bei Lieferungen in Entwicklungsländer, mögen private Versicherer solche Risiken aber nicht schultern.

Exportkreditgarantien An dieser Stelle springt der Staat mit Exportkreditgarantien ein. Sie sind ein wichtiges Instrument zur Exportförderung und schützen die deutschen Unternehmen vor Verlusten durch ausbleibende Zahlungen ihrer ausländischen Geschäftspartner: Zahlt der ausländische Abnehmer nicht, übernimmt der deutsche Staat die Rechnung.

Euler Hermes federführend Weil beim Management dieser Garantien seit Jahrzehnten der Kreditversicherer Euler Hermes federführend ist, hat sich dafür die Bezeichnung „Hermesbürgschaften“ eingebürgert.

160 Milliarden Euro Der Rahmen für solche Garantien beträgt derzeit 160 Milliarden Euro, die aber in der Regel längst nicht ausgeschöpft werden. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums hat der Bund zuletzt (2016) für Aufträge im Volumen von 20,6 Milliarden Euro Garantien übernommen. Zum Vergleich: Die gesamten deutschen Warenexporte hatten im vorigen Jahr einen Umfang von etwa 1,2 Billionen Euro.

Bereits am Dienstag war der türkische Botschafter in Berlin einbestellt worden. Dem Diplomaten wurde dem Auswärtigen Amt zufolge „klipp und klar gesagt, dass die Verhaftung von Peter Steudtner und anderen Menschenrechtsaktivisten nicht nachvollziehbar und auch nicht akzeptabel und schon gar nicht vermittelbar ist“. Die gegen ihn erhobenen Terrorismusvorwürfe seien an den Haaren herbeigezogen. Er müsse unverzüglich freigelassen werden. Das Vorgehen gegen Menschenrechtsorganisationen sei eine „dramatische Verschärfung“.

In der Vergangenheit hatte die Bundesregierung scharfe Stellungnahmen vermieden. Für Aufsehen hatte auch ein Bericht gesorgt, demzufolge Ankara gegenüber deutschen Behörden mehrere deutsche Firmen der Terrorunterstützung beschuldigt – darunter Daimler und BASF. Dadurch war der Druck auf die Bundesregierung am Mittwoch erneut erhöht worden. Auch die Forderungen von Opposition und Nichtregierungsorganisationen, den scharfen Worten auch Taten folgen zu lassen, wurden lauter. Die Opposition und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz – mit dem sich Gabriel vor seinem Statement abgestimmt hatte – verlangten, die Finanzhilfen für den Nato-Partner einzustellen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel rechtfertigte die Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik. Die von Gabriel vorgestellten Maßnahmen gegenüber der Türkei seien „angesichts der Entwicklung notwendig und unabdingbar“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag im Namen Merkels im Kurznachrichtendienst Twitter.

CSU-Chef Horst Seehofer, den Gabriel laut eigener Aussage vor seinem Statement telefonisch nicht mehr erreicht hatte, forderte ein generelles Überdenken der finanziellen Zuwendungen an die Türkei. Nach dem Abzug der deutschen Bundeswehrsoldaten vom Stützpunkt Incirlik müsse die Bundesregierung außerdem über einen Abzug der Einheit auf dem Nato-Stützpunkt Konya nachdenken. „Wenn es bei diesem Zusammenhang bleibt, dass die türkische Regierung sagt, die können nicht besucht werden, bleibt uns glaube ich keine andere Wahl.“

Das türkische Außenministerium hatte vor Auftritt Gabriels am Donnerstag bereits erklärt, dass die deutschen Äußerungen zur Festnahme Steudtners nicht akzeptabel seien. „Das war eine direkte Einmischung in Angelegenheiten der türkischen Justiz.“ Die Kritik der Bundesregierung sei zudem „beispielhaft für diplomatische Unhöflichkeit“. Auf Gabriels Ankündigung kam zunächst noch keine Reaktion.