 Kontaktaufnahme: Trump telefoniert – mit Putin, Hollande und Merkel

Donald Trump und Wladimir Putin Die beiden Präsidenten sollen am Samstag miteinander telefonieren. Wie werden die Beziehungen zwischen Russland und den USA künftig aussehen? (Foto: dpa)

WashingtonUS-Präsident Donald Trump will an diesem Samstag erstmals mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonieren. Weitere Gespräche seien mit Russlands Staatschef Wladimir Putin und Frankreichs Präsident François Hollande geplant, bestätigte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer. Trumps bisherige Äußerungen zu Deutschland und der Kanzlerin waren ambivalent. Wiederholt kritisierte er Merkels Flüchtlingspolitik scharf, lobte sie aber als Person. Beide sind sich bisher nicht begegnet.

Themen eines Gesprächs dürften Russland und die Ukraine sein, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Freitag. Ob es dabei auch um die mögliche Aufhebung der amerikanischen Russland-Sanktionen gehen könnte, blieb unklar. Sollte es dazu aber kommen, würde die EU nicht zwangsläufig diesem Schritt folgen und die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt verhängten Strafmaßnahmen gegen Russland aufheben, hieß es. Die Aufhebung bleibe an die Umsetzung des Minsk-Abkommens geknüpft.

Neben Merkel und Hollande ist auch Russlands Präsident Putin mit dem neuen US-Präsidenten telefonisch verabredet. Man wolle vor allen Dingen über die bilateralen Beziehungen sprechen. Trump hatte angekündigt, die Beziehungen zu Russland verbessern zu wollen. Er kenne Putin zwar nicht, aber wenn die USA und Russland sich gut verstehen würden, wäre es für beide Staaten gut.

Putin habe Trump im November zu dessen Wahlsieg gratuliert, seither aber nicht wieder mit ihm gesprochen. Jetzt wollten die beiden ihre „Ansichten zu Eckdaten der gegenwärtigen bilateralen Beziehungen austauschen“. Trumps Beraterin Kellyanne Conway sagte, falls Putin ein ernsthaftes Gespräch darüber wolle, wie die Terrormiliz Islamischer Staat besiegt werden könne, werde Trump ihm gerne zuhören. Zur Sprache kommen könnten auch die US-Sanktionen gegen Russland.

Trumps bisherige präsidiale Anordnungen und was sie bedeuten Obamacare Die Gliederungen der Regierung werden angewiesen, die wirtschaftlichen Lasten durch Obamacare zu minimieren. Obamacare soll de facto abgeschafft werden. In welchem Zeitraum oder wie, lässt Trump aber offen. Er setzt eine Art ideellen Rahmen.

Einwanderung Mehrere Erlasse sehen den Bau einer Mauer zu Mexiko vor, nehmen Flüchtlinge schützende Städte ins Visier und wollen Arrestzentren ebenso ausbauen wie die Zahl der Grenzschützer. Illegale, straffällig gewordene Einwanderer sollen sofort deportiert werden. Generelle Verhärtung der Linie gegenüber Einwanderern.

Handel Die USA verabschieden sich aus den weiteren Verhandlungen des transpazifischen Handelsabkommens TPP. Die Anordnung ist aber eher Show, denn der Ausstieg war angekündigt und das Abkommen in den USA nicht ratifiziert. Möglicher Profiteur des US-Ausstiegs ist China.

Pipelines Ein von Kanada kommendes Ölrohr soll ebenso weitergebaut werden wie ein Projekt in North Dakota. Beide sind milliardenschwer. Die Pipelines sind nicht nur aus Umweltgründen sehr umstritten. Es gab bereits viel Protest, Trump sticht in ein Wespennest. An dem Projekt in North Dakota beteiligte sich Trump als Unternehmer. Offen: Wann und wie und mit welcher Route weitergebaut wird.

Umwelt Regulierungen werden abgebaut. Umweltbedenken sollen als wichtig deklarierten Infrastrukturprojekte künftig nicht mehr im Weg stehen. Herstellungsprozesse sollen schneller genehmigt werden.

Abtreibung Ausländische Organisationen bekommen nur noch Entwicklungshilfe, wenn sie keine Abtreibungsberatung anbieten oder Abtreibungsempfehlungen aussprechen. Die Regelung wird seit 1984 jeweils im Wechsel von republikanischen Präsidenten eingesetzt und von demokratischen Präsidenten wieder aufgehoben. Für Republikaner eine wichtige Botschaft an streng christlich-religiöse Wählerschichten.

Einstellungsstopp Bundesbehörden und Ministerien dürfen niemanden mehr einstellen. Ausgenommen ist das Militär. Trump will den Regierungsapparat, den er als aufgebläht empfindet, radikal reduzieren. Der Geltungsbereich des Erlasses ist nicht deutlich, etwa für Zivilangestellte des Militärs. Außerdem könnten durch Subunternehmer die Kosten steigen.

Trump sollte noch in dieser Woche ein Dekret unterzeichnen, in dem er das Außen- und Verteidigungsministerium der USA anweist, binnen 90 Tagen einen Plan für Sicherheitszonen in Syrien und den umliegenden Regionen auszuarbeiten. Sein Vorgänger Barack Obama hatte die Errichtung von Sicherheitszonen für Zivilisten in Syrien abgelehnt, weil er fürchtete, dass die USA dadurch in einen Konflikt mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und Russland geraten könnten. Russland lehnte Flugverbotszonen damals ab und reagierte nun zurückhaltend auf Berichte über Trumps Vorstoß.

Putin hatte die Ankündigung Trumps begrüßt, die Beziehungen zu Russland verbessern zu wollen. Diese sind wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine und in Syrien auf einem Tiefpunkt angelangt. Dazu kommen Vorwürfe der US-Geheimdienste, Russland habe versucht, die Wahlen in den USA zu beeinflussen. Die russische Regierung hat bereits erklärt, dass eine Verbesserung der Beziehungen Zeit brauche.