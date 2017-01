 Kontaktaufnahme: Trump telefoniert – mit Putin und auch Merkel

Donald Trump und Wladimir Putin Die beiden Präsidenten sollen am Samstag miteinander telefonieren. Wie werden die Beziehungen zwischen Russland und den USA künftig aussehen? (Foto: dpa)

MoskauDer neue US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin könnten noch in dieser Woche erstmals miteinander sprechen. Ein erstes Telefongespräch zwischen den beiden Politikern werde am Samstag erwartet, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass am Freitag unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Am Donnerstag hatte er gesagt, es gebe noch keinen direkten Austausch zwischen den Regierungen in Washington und Moskau. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind so schlecht wie seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Unterschiedliche Haltungen in Konflikten wie in Syrien und der Ukraine und Vorwürfe der Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf haben das Verhältnis vor Trumps Machtübernahme schwer belastet. Allerdings hat sich Trump offen für eine Annäherung gezeigt und sich mit Kritik an Russland zurückgehalten.

Trumps bisherige präsidiale Anordnungen und was sie bedeuten Obamacare Die Gliederungen der Regierung werden angewiesen, die wirtschaftlichen Lasten durch Obamacare zu minimieren. Obamacare soll de facto abgeschafft werden. In welchem Zeitraum oder wie, lässt Trump aber offen. Er setzt eine Art ideellen Rahmen.

Einwanderung Mehrere Erlasse sehen den Bau einer Mauer zu Mexiko vor, nehmen Flüchtlinge schützende Städte ins Visier und wollen Arrestzentren ebenso ausbauen wie die Zahl der Grenzschützer. Illegale, straffällig gewordene Einwanderer sollen sofort deportiert werden. Generelle Verhärtung der Linie gegenüber Einwanderern.

Handel Die USA verabschieden sich aus den weiteren Verhandlungen des transpazifischen Handelsabkommens TPP. Die Anordnung ist aber eher Show, denn der Ausstieg war angekündigt und das Abkommen in den USA nicht ratifiziert. Möglicher Profiteur des US-Ausstiegs ist China.

Pipelines Ein von Kanada kommendes Ölrohr soll ebenso weitergebaut werden wie ein Projekt in North Dakota. Beide sind milliardenschwer. Die Pipelines sind nicht nur aus Umweltgründen sehr umstritten. Es gab bereits viel Protest, Trump sticht in ein Wespennest. An dem Projekt in North Dakota beteiligte sich Trump als Unternehmer. Offen: Wann und wie und mit welcher Route weitergebaut wird.

Umwelt Regulierungen werden abgebaut. Umweltbedenken sollen als wichtig deklarierten Infrastrukturprojekte künftig nicht mehr im Weg stehen. Herstellungsprozesse sollen schneller genehmigt werden.

Abtreibung Ausländische Organisationen bekommen nur noch Entwicklungshilfe, wenn sie keine Abtreibungsberatung anbieten oder Abtreibungsempfehlungen aussprechen. Die Regelung wird seit 1984 jeweils im Wechsel von republikanischen Präsidenten eingesetzt und von demokratischen Präsidenten wieder aufgehoben. Für Republikaner eine wichtige Botschaft an streng christlich-religiöse Wählerschichten.

Einstellungsstopp Bundesbehörden und Ministerien dürfen niemanden mehr einstellen. Ausgenommen ist das Militär. Trump will den Regierungsapparat, den er als aufgebläht empfindet, radikal reduzieren. Der Geltungsbereich des Erlasses ist nicht deutlich, etwa für Zivilangestellte des Militärs. Außerdem könnten durch Subunternehmer die Kosten steigen.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel könnte am Samstag einen Anruf von Trump erhalten, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Themen eines Gesprächs dürften Russland und die Ukraine sein, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Freitag. Ob es dabei auch um die mögliche Aufhebung der amerikanischen Russland-Sanktionen gehen könnte, blieb unklar. Sollte es dazu aber kommen, würde die EU nicht zwangsläufig diesem Schritt folgen und die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt verhängten Strafmaßnahmen gegen Russland aufheben, hieß es. Die Aufhebung bleibe an die Umsetzung des Minsk-Abkommens geknüpft.