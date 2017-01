Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Asaria als „Mann des Jahres“ 2016

Doch für viele rechtsorientierte Israelis ist der junge Mann, der seit zehn Monaten in Haft sitzt, ein Volksheld. Es gab viele Solidaritätskundgebungen. Die konservative Zeitung „Makor Rischon“ wählte den inhaftierten Soldaten sogar zum „Mann des Jahres“ 2016.

Auch Verteidigungsminister Avigdor Lieberman machte sich für Asaria stark: „Wir werden dem Soldaten beistehen, auch wenn er einen Fehler begangen haben sollte.“

Nach einer Umfrage des Israelischen Demokratie-Instituts unterstützt eine klare Mehrheit von 65 Prozent der jüdischen Israelis das Vorgehen Asarias als Selbstverteidigung. Unter rechtsorientierten Israelis sind es sogar 83 Prozent. Am höchsten war die Unterstützung mit 84 Prozent bei jungen Israelis im Alter von 18 bis 24 - dem Alter, in dem viele in der Volksarmee dienen.

Der Armeedienst ist in Israel Pflicht – für Frauen zwei, für Männer knapp drei Jahre. Das Militär nennt sich selbst gern die „moralischste Armee der Welt“ und ist stolz auf seinen ethischen Kodex, bekannt als „Reinheit der Waffen“. Doch der Fall Asaria untergräbt diesen moralischen Anspruch. Der Soldat habe den verletzten Attentäter aus Rache für die Verletzung seines Kameraden und „ohne Not“ erschossen, sagte die Richterin.