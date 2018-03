Korea-Konflikt Nordkorea sagt Moratorium für Atomwaffentests zu – wenn USA zu Gesprächen bereit sind

SeoulNordkorea ist zur Unterbrechung seiner Atom- und Raketentests für Gespräche mit den USA bereit. Das kommunistische Land habe zudem versichert, keine konventionellen oder Atomwaffen gegen Südkorea einzusetzen, sagte der südkoreanische Nationale Sicherheitsdirektor Chung Eui Yong am Dienstag nach Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Nord- und Südkorea hätten sich auch auf ein Gipfeltreffen verständigt.

Das Treffen des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In mit Kim Jong Un solle Ende April stattfinden, teilte Chung Eui Yong am Dienstag in Seoul mit. Außerdem solle es zwischen den Führern beider Staaten eine Art „Hotline“ geben.

Chung sagte, Nordkorea sei zu Gesprächen mit den USA über eine Denuklearisierung und eine Normalisierung seines Verhältnisses zu den USA bereit. Nordkorea sehe keine Gründe für den Besitz von Atomwaffen, wenn militärische Drohungen eingestellt würden und es eine verlässliche Sicherheitsgarantie bekomme.

Nordkoreanische Staatsmedien berichteten, Kim habe bei dem Treffen seinen Willen bekundet, „eine neue Geschichte der nationalen Wiedervereinigung zu schreiben“. Kim habe zudem „wichtige Anweisungen“ gegeben, „rasch praktische Schritte“ für ein Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In einzuleiten. Nach Angaben Südkoreas dauerte das Treffen in Nordkorea rund vier Stunden.

Moon hatte am Montag eine Delegation von fünf Emissären unter Leitung seines nationalen Sicherheitsberaters Chung Eui Yong nach Nordkorea geschickt, unter anderem mit der Absicht, Pjöngjang und Washington an einen Tisch zu bringen. Südkorea und sein Verbündeter USA fordern von Nordkorea einen Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms.

Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA hatten sich 2017 deutlich verschärft, nachdem Nordkorea mehrfach Raketen sowie Anfang September eine weitere Atombombe getestet und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen hatte. Nordkorea kann nach eigenen Angaben jetzt das gesamte US-Festland mit Atomsprengköpfen angreifen.

US-Präsident Donald Trump reagierte positiv auf jüngste Entspannungssignale Nordkoreas, warnte zugleich aber vor „falschen Hoffnungen. Zu Berichten der südkoreanischen Regierung, Nordkorea sei zur Unterbrechung seiner Atom- und Raketentests für Gespräche mit den USA bereit, twitterte Trump am Dienstag, das sei ein „möglicher Fortschritt“ in dem Konflikt mit Pjöngjang.

Kim Jong Un hatte die südkoreanischen Abgesandten nach deren Ankunft am Montag getroffen und für sie ein Abendessen gegeben. Es war die erste Zusammenkunft südkoreanischer Regierungsvertreter mit dem jungen nordkoreanischen Machthaber seit seiner Machtübernahme nach dem Tod seines Vaters Kim Jong Il Ende 2011.

