Korea-Konflikt Südkorea will Sondergesandten nach Nordkorea schicken

Die beiden koreanischen Staaten setzen ihren Dialog fort. Südkorea will einen Diplomaten in das Nachbarland entsenden.

SeoulSüdkoreas Präsident Moon Jae In will bald einen Sondergesandten nach Nordkorea schicken. Ziel sei, den Dialog zu vertiefen, um letztlich Gespräche über eine atomare Abrüstung Pjöngjangs in Gang zu setzen, teilte das Präsidialbüro in Seoul am Freitag mit. Über die Pläne habe Moon am Vorabend US-Präsident Donald Trump in einem halbstündigen Telefonat unterrichtet.

Eine nordkoreanische Delegation bei den erst kürzlich beendeten Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hatte berichtet, Machthaber Kim Jong Un wolle ein Gipfeltreffen mit Moon abhalten. Nordkorea wolle auch Gespräche mit den Vereinigten Staaten, hieß es zudem.

Von Moon gibt es bisher keine feste Zusage für ein Treffen. Und Trump erklärte, für Gespräche mit Pjöngjang müsste bestimmte Bedingungen erfüllt sein.